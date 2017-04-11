Психологи подсказали, как определить подходящую для ребенка профессию

Также старшие дети чаще остальных становятся астронавтами, рок-звездами. Они как правило тянутся к науке и технике. В качестве примера ученые приводят Стивена Хокинга (физик-теоретик) и Тима Бернерса-Ли (создатель Всемирной паутины) Meddaily.ru.

Средние дети нередко занимают посты генеральных директоров компаний. У них больше шансов построить карьеру в сфере управления, чем у их младших братьев и сестер. К таким людям относятся Марк Цукерберг и Билл Гейтс. Идея следующая: средние дети с детства привыкли сражаться за внимание окружающих и существовать в условиях жесткой конкуренции. В свою очередь, для младших детей характерны чувствительность и идеализм. Поэтому их тянет в творческую сферу.