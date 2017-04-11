Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Психологи подсказали, как определить подходящую для ребенка профессию

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Ребенок. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Британские ученые полагают: порядок рождения детей в семье в будущем может повлиять на род их профессиональной деятельности. Как отмечает "Рамблер Новости", первенцы больше тянутся к научной работе, средние дети склоны к работе в сфере управления, а младшие максимально проявляют себя в творческих профессиях.

Также старшие дети чаще остальных становятся астронавтами, рок-звездами. Они как правило тянутся к науке и технике. В качестве примера ученые приводят Стивена Хокинга (физик-теоретик) и Тима Бернерса-Ли (создатель Всемирной паутины) Meddaily.ru.

Средние дети нередко занимают посты генеральных директоров компаний. У них больше шансов построить карьеру в сфере управления, чем у их младших братьев и сестер. К таким людям относятся Марк Цукерберг и Билл Гейтс. Идея следующая: средние дети с детства привыкли сражаться за внимание окружающих и существовать в условиях жесткой конкуренции. В свою очередь, для младших детей характерны чувствительность и идеализм. Поэтому их тянет в творческую сферу.

Наверх