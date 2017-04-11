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Самые странные места, где женщинам случайно пришлось родить

Krasotka.ee
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Недавно в Эстонии были узаконены роды на дому, чтобы предоставить женщине возможность выбора, где появится на свет ее новорожденный. | ФОТО: Panthermedia/Scanpix

Роды - процесс не особенно предсказуемый. В частности, на днях женщине довелось рожать на борту самолета, совершавшего рейс из Гвинеи в Буркина Фасо. Роды принимал весь экипаж одной из авиакомпаний. К счастью, ребенок и мама не пострадали и роды прошли успешно, сообщает The Independent.

Самолет - однозначно странное место для родов. Но, оказывается, такое случается не только в транспорте, пишет Lady.obozrevatel.com.

Почтовое отделение

Пришлось понервничать сотрудникам почтового отделения в Кембриджшире. Малыш по имени Дульсе появился на свет именно там. Работники почты отнеслись со всей серьезностью к рождению малыша и даже взвесили ценный груз.

Дерево

В 2000 году София Педро была вынуждена подняться на дерево, чтобы избежать последствий наводнения в Мозамбике. Когда она залезла на вершину, у нее начались роды. К счастью, мама и малыш были спасены вертолетом из Южной Африки через несколько минут.

Суд

Беременная женщина родила девочку в суде Великобритании, выступая свидетелем и давая свидетельские показания.

Арт-выставка

Художница Марни Котак родила прямо во время выставки в нью-йоркской художественной галерее. Кадры рождения не пропали даром и были использованы для последующей экспозиции в Бруклине.

Магазин

Одна женщина привлекла толпы посетителей к одному из магазинов, поскольку начала рожать на входе в него. Щедрые зрители осыпали молодую маму деньгами, прежде чем ее увезли в больницу. Оказывается, во время родов ей удалось насобирать около 300-400 фунтов стерлингов.

Диснейлэнд

4 июля 1979 года Тереза Сальседо стала первым человеком, родившимся в Диснейлэнде в Калифорнии. Она родилась на скамейке около гостиницы "Плаза". Вопреки распространенному мнению, рождение в Диснейленде не дает вашему ребенку пожизненного абонемента на посещение аттракционов.

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