Письмо читательницы: пьющий муж стал мне омерзителен

«Здравствуйте! Как сказать мужу, что не могу с ним жить больше, что он мне противен, если не сказать омерзителен, т.к. он пьет. Не могу ухаживать за ним, караулить ключи от машины, караулить детей, чтобы не доставал их. У нас только одна жилплощадь. Попытки сказать уже были, но ответ один - иди куда хочешь».

Комментирует психолог Алла Дмитриева:

«Вам определенно не позавидуешь – вы живете с пьющим человеком. Пьющие, рано или поздно, начинают вызывать у близких, особенно у супругов, те чувства, о которых вы пишете: отвращение и даже омерзение. А также невыносимую усталость, так как вам приходится быть взрослой и ответственной за двоих, смотреть за тем, чтобы его действия не принесли вреда ни ему самому, ни другим. Но что вы имеете в виду, когда спрашиваете, как ему это сказать? Вы же писали, что уже говорили ему об этом. И его ответ тоже был – иди, куда хочешь, передает Клео.

Вы рассчитываете найти какие-то правильные слова, чтобы до него дошли ваши чувства? Чтобы его ответ был каким-то другим? Чтобы он испугался и взялся за ум? Увы, скорее всего, этого не будет. Он все слышал, и ответил так, как мог. Что вы можете идти, куда вздумается, а он будет продолжать пить, потому что иначе не может.

Поэтому гораздо важнее другой вопрос. Что вы будете делать, когда примете ответ мужа как реальность? Основных пути у вас два. Первый – продолжать жить, как живете. В этом случае стоит понимать: то, как вы живете сейчас – это и есть ваше будущее. Другого, вероятнее всего, не будет. Если от такой перспективы вам становится страшно, подумайте о другом варианте – разойтись. В этом случае вам придется пойти на большие трудности (например, все же найти способ поделить жилплощадь; так не бывает, чтобы совсем ничего нельзя было бы разменять, или продать, или снять). Вам будет непросто, потери будут, но у вас появится будущее, нормальное будущее. Вы будете жить так, как сами хотите и можете, уже не растрачивая напрасно силы, здоровье и годы своей жизни на человека с зависимостью. К тому же, бывает и так, что, столкнувшись с реальной перспективой потерять семью, пьющий человек останавливается и пытается прекратить пить. Правда, далеко не всегда, это зависит от того, насколько далеко зашла его проблема.

Сейчас вам предстоит непростое время – нужно обдумать свое положение, взвесить все и принять решение, как жить дальше. Кажется, время слов и разговоров для вас прошло. Искренне желаю вам, чтобы решение, которое вы примете, было для вас правильным».