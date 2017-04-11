Дневник экстрасенса: как привлечь и удержать мужчину

Несмотря на то, что мы живем в век практически абсолютного гендерного равенства, одним из главных желаний женщины по-прежнему остается нравиться мужчине. Тут уж ничего не поделаешь, так задумала природа.

Сегодня я хотела бы дать несколько советов, которые находятся на стыке психологии и эзотерики. Надеюсь, они помогут читательницам обрести свое счастье.

В моем понимании «манящая» женщина, прежде всего, многогранна. Найдите в себе разные грани, и вопрос: «Как привлечь и удержать мужчину?» отпадет сам.

1. Научитесь слушать

Казалось бы, простое умение? Увы, только на первый взгляд. Многие из нас мнят себя центрами мироздания и уверены, что мужчины обязаны слушать их до бесконечности.

Это не так. В умении слушать заложена настоящая женская энергия — энергия Воды. Когда мы не перебиваем мужчину, мы даём ему право лидерства, право проявлять себя. Как итог — он вами восхищен.

«Приправим» немного эзотерикой. Глядя ему в глаза, мысленно признавайтесь в любви.

Поверьте, он почувствует. И как показывает практика, мужчина «подсаживается» на это ощущение, его хочется испытывать вновь и вновь!

2. Умение хвалить

Не менее важный фактор. Искреннее восхищение избранником даст вам преимущество перед любой другой женщиной.

Но хвалить тоже нужно правильно. Используйте слова-приманки. Например, слово «ощущение» даёт эффект приворота. Попробуйте: «В тебе ОЩУЩАЕТСЯ сила!», «Я ОЩУЩАЮ, как много в тебе...» и так далее.

3. Заговариваем воду на привлекательность

Уже ни для кого не секрет, что вода — носитель информации. С ее помощью можно передавать чувства, эмоции и энергию. Если вы хотите стать по-настоящему "манящей", попробуйте заговорить воду.

Правильно это делать так: сначала вода замораживается (информационно обнуляется), затем размораживаем естественным способом. Далее шепчем на воду, прям чтобы рябь пошла: «Я водой волшебной умываюсь, манящей для мужчин становлюсь».

Попробуйте вложить в эти слова всю свою женскую энергию и все свое желание.

Заговоренную воду можно пить, можно ею умываться, можно дать выпить мужчине. Но это уже относится к заговорам, которые я не приветствую, так как в них всегда есть обратная сторона.

4. Энергия Афродиты

Повторюсь, мы живем в век равенства с мужчинами, но женщина, которая хочет стать «приманкой», должна чётко соблюдать гендерный фактор. А именно — предпочесть юбки и платья джинсам и брюкам!

Если это совсем вам некомфортно, используйте энергию богини любви в аксессуарах. Браслеты, бусы, колечки и серёжки — самая сильная энергия этой богини. Попробуйте и посмотрите на реакцию мужчин! Обещаю, она не заставит себя ждать.

5. Голос — сильное оружие

Вырабатывайте в себе нежный, мягкий низкий голос. Пойдите на уроки вокала — это наполняет энергией привлекательности!

Также очень полезны различные дыхательные упражнения из восточных практик.

6. Станьте загадкой

Мужчина — охотник! Когда преподносишь себя на блюдечке, ему становится скучно, ведь он хочет добиваться, разгадывать.