Восемь магических прикосновений к мужскому телу, и он делает все что ты хочешь

Многочисленные исследования подтверждают, что жесты могут выражать множество эмоций — любовь или гнев, сочувствие или одобрение. Причем действуют они намного быстрее слов — на инстинктивном уровне, особенно на мужчин, которые по своей природе менее разговорчивы, чем женщины, пишет Trulylove.ru.

Зачастую простое прикосновение может быть эффективнее получасовой беседы. И можно при случае с гордостью сказать: «Мы чувствуем и понимаем друг друга без слов».

КОГДА тебе нужно извиниться

ЖЕСТ: Если ты была неправа (или же он думает, что ты была неправа) и нужно все-таки извиниться, присядь рядом и во время произнесения волшебной фразы «Прости меня…» положи ему руку на колено и слегка пожми его.

В чем дело

Пока он зол, прикосновение к щеке или руке для него слишком интимно: он воспримет его с агрессией или раздражением и, скорее всего, отстранится. Колено — более нейтральная зона. К тому же, чтобы коснуться его ноги, тебе придется слегка нагнуться и протянуть руку. Такое положение он подсознательно воспримет как знак покорности. А в сочетании со словами это даст понять, что ты искренне сожалеешь и обещаешь, что больше такого не повторится.

КОГДА ты хочешь попросить его о помощи

ЖЕСТ: Если тебе нужны внимание, сочувствие и помощь, протяни ему руки ладонями вверх — так, чтобы он накрыл их своими руками.

В чем дело

Это движение читается его подсознанием как поиск защиты. Ладони вверх — просьба о помощи. Твой мужчина будет бессознательно интерпретировать это как мольбу о покровительстве и почувствует свою силу. А оказавшись в доминирующей позиции, обязательно захочет помочь и позаботиться о тебе.

ЕСЛИ назрел конфликт

ЖЕСТ: Когда надо разрядить обстановку и успокоить любимого без слов, не дожидайся, пока он «закипит» (в этом состоянии любое прикосновение он будет воспринимать как жест агрессии). Дотронься до его плеча. Движение должно быть четким, твердым и ни в коем случае не робким. Задержи руку на плече на пару секунд и убери. Этим самым ты нажмешь кнопку «пауза» в его голове.

В чем дело

Его плечо — одна из самых защищенных частей тела, покрытая мышцами и наименее чувствительная в отличие от более уязвимых мест, как, например, лицо или шея. А прямая и твердая рука несет в себе заряд энергии и обращает на себя внимание. Это движение одновременно напомнит о вашей связи и даст понять, что горячиться ни в коем случае не стоит. Прикосновение к плечу подчеркивает силу твоего мужчины, показывает, что ситуация не опасна, что его слабым местам ничто не угрожает и что вместе вы можете найти оптимальное решение любой проблемы.

ЕСЛИ ты хочешь уговорить его сделать то, что он не хочет