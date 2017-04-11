Эксперты открыли, как выбирать одежду полным

Одежда должна на вас сидеть на фигуре, скрывать недостатки и подчеркивать достоинства – этот принцип, по мнению экспертов, является основополагающим при выборе предметов гардероба. Данным мнением стилистов поделился журнал «Вестник Здоровья», передает medikforum.ru.

По их словам, пышнотелые женщины нередко тяготеют к крайностям – берут одежду либо чрезмерно облегающую, либо слишком просторную. Но на самом деле правильнее всего покупать одежду умеренно облегающего кроя, чтобы сформировался красивый силуэт.

Возможно, выбирая узкие вещи, вы даете себе обещание похудеть, но в них вы будете выглядеть полнее, чем есть, предупредили специалисты по стилю. Что касается «балахонов» и мешковатой одежды, то они лишают силуэта, «размывают» фигуру, что в результате делает ее визуально еще больше.

Также эксперты рекомендовали полным девушкам и женщинам не покупать зауженные джинсы – такие брюки сделают бедра и ноги еще более объемными. Если фигура не отличается худощавостью, лучше остановить выбор на брюках и джинсах классического прямого кроя.

«В них ваши ноги будет выглядеть длиннее, а общий силуэт - стройнее», - подсказали мастера.