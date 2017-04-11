Четыре причины набора веса на веганской диете

По словам британского нутрициониста Мэй Симпкин, большинство ее пациентов набирает лишний вес, когда переходит на веганское питание, вместо того, чтобы худеть. Причин этому множество, но сама Мэй выделила 4 ключевых. Именно они мешают веганам добиваться поставленных на пути к заветному похудению целей Medikforum.ru.

1. Нехватка белка. Белок является важнейшим компонентом для вегана, поскольку веганское питание в большинстве случаях не содержит достаточного количества этого питательного вещества. Кроме того, адекватное количество белка - важнейшая часть любой программы похудения. До тех пор, пока вы не будете тщательно отбирать продукты и правильно их готовить, существует риск того, что вы не получите качественный белок в необходимых количествах. При веганской диете эта задача является более сложной, но активное употребление семечек, орехов, киноа и бобовых продуктов позволяет ее решить.

2. Переедание. Многие веганы считают, что поскольку они употребляют полезные для здоровья растительные продукты, то их можно поглощать в любых количествах. Однако даже изготовленный из цельнозерновых злаков коричневый рис, паста или хлеб в комбинации с овощами, сладкими фруктами, семечками и орехами могут стать причиной переедания и лишнего веса. Именно поэтому даже на веганской диете следует считать калории.

3. Отказ от трехразового питания. После перехода на веганскую диету многие люди значительно более внимательно относятся к выбору продуктов питания. Из-за этого часто получается, что они поглощают эти продукты весь день напролёт. Однако всякий раз, когда мы принимаем пищу, в нашем организме выделяется инсулин, который необходим для удаления сахара из крови. Сахар требуется нам только для энергии, а его избыток вне необходимых энергетических потребностей тела приводит к тому, что этот сахар выводится и помещается под кожу преимущественно в области живота и боков в качестве жира.

4. Маркетинговые уловки. Популярность здорового питания и веганского рациона привела к тому, что многие производители начали выводить на рынок «условно полезные» продукты. К примеру, овощные чипсы, в которых содержится значительное количество масла, жира и соли. Кокосовое молоко, кремовое и сладкое, содержит множество калорий, оно подвергается интенсивной переработке, что делает его менее полезным. Любые готовые веганские продукты чаще всего имеют дополнительные ингредиенты, снижающие их пищевую ценность.