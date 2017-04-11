Установлено, чем полезны тренировки на пустой желудок

Большинство посетителей спортзалов знают о том, как вредно заниматься сразу после плотного обеда или ужина. Но теперь ученые подтвердили это правило и заявили, что самые большие преимущества от тренировок могут получить люди, которые занимаются полностью на пустой желудок. Голодные посетители спортзалов достигают самых выдающихся результатов в борьбе с лишним жиром, как показало исследование. После приема пищи организм слишком занят процессом переваривания для того, чтобы сфокусироваться на сжигании калорий. А это значит, что нагрузки сразу после обеда или ужина не помогут нам избавиться от лишних килограмм, которые отложены в форме жира под кожей. Именно этот адипозный жир и является основной причиной ожирения, пишет Medikforum.ru.

Вместо этого наш организм начинает использовать полученные во время приема пищи углеводы в качестве источника энергии. То есть сжигаются углеводы, а совсем не запасы подкожного жира, от которых человек и хочет избавиться во время физических нагрузок. Но если мы отправляемся на тренировки в голодном состоянии, то тем самым сжигаем больше жира и даже превращаем его в мышцы, как полагают ученые из Университета Бата в Великобритании.

В ходе своих исследований они изучили группу мужчин, имеющих лишний вес. Все мужчины гуляли в течении 60 минут на пустой желудок, и то же самое время через два часа после приема плотного завтрака, содержащего углеводы. Многочисленные анализы крови и адипозных тканей брались после приема пищи или голодания, а также до и во время физических нагрузок. Выяснилось, что при двух сценариях в организме мужчин по-разному проявляется выраженность генов PDK4 и HSL. Эта выраженность вырастала после тренировок на пустой желудок и снижалась, когда мужчины принимали пищу перед нагрузками. Данная выраженность генов свидетельствует о процессе сжигания жира.