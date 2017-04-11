Лечение антибиотиками в раннем возрасте наносит вред здоровью ребенка - ученые

Раннее использование антибиотиков чревато нарушением микрофлоры кишечника, а также негативно сказывается на нейрохимической активности участков мозга, связанных с деятельностью иммунной системы.

Журналист JoinInfoMedia Кристина Ковтун узнала, что противомикробные препараты снижают также социальную активность и тревожность, однако повышают агрессивность. К таким выводам ученые пришли в ходе экспериментов, проведенных на мышах. Исследователи давали пенициллин беременным самкам, новорожденным детенышам и особям в возрасте от трех до шести недель.

Затем специалисты отслеживали долгосрочные изменения, происходившие с грызунами, сравнивая их с показателями мышей, которым в раннем детстве не давались антибиотики. Авторы исследования считают, что результаты, полученные при эксперименте на мышах, найдут свое подтверждение и в случае с людьми.