Сушка тела для женщин: минус семь килограммов за неделю

У сушки есть свои правила, это довольно экстремальная диета, на которой нельзя посидеть несколько дней. Если есть недостаток веса, лучше тоже не рассчитывать на сушку. Эта диета имеет разрешенный список продуктов.

Что можно есть на сушке: нежирное мясо, птицу, нежирную рыбу, молочные продукты до 5% жирности, яйца.

Употребление каких продуктов стоит ограничить: хлебцы, каши, фрукты, овощи, соль.

Какие продукты есть нельзя: жирное мясо и рыба, бананы, картофель, мучное, сахар.

Есть на сушке нужно маленькими порциями, но часто: 5-6 раз в день. Так метаболизм ускоряется. Лучше просчитать необходимый для похудения дефицит калорий и вести ежедневный дневник питания.

Кроме употребления строго разрешенных продуктов, на «сушке» нужно придерживаться таких правил:

регулярные силовые тренировки

употребление большого количества воды

употребление спортивных добавок, белка и жиросжигателей (лучше посоветоваться с врачом, или тренером)

При любом похудении, сгорает не только жировая, но и мышечная масса. Но только не на сушке.

Журналист JoinInfoMedia Кристина Ковтун узнала, что благодаря высокому содержанию белка в рационе и постоянным тренировкам, мышечная масса остается прежней, или увеличивается, создавая красивый рельеф. А жиры не пополняются, потому похудение происходит в два раза интенсивнее.

Результаты такой диеты могут достигать семи килограммов за неделю, но они появляются не сразу. Лучше выделить на сушку месяц-полтора.