Специалисты поняли, почему усталые люди не могут устоять перед вредной пищей

Добровольцы, участвовавшие в исследовании, в разные дни (с перерывом в неделю) спали восемь часов и четыре часа в сутки. На следующий день после этого они оценивали запахи соленой и сладкой высококалорийной пищи, такой как чипсы и булочки с корицей. Также участников просили оценить другие ароматы, к примеру, хвои, пишет Meddaily.ru.

Исследование показало: после непродолжительного сна активность мозга добровольцев в ответ на запахи калорийной пищи оказалась выше, чем после восьмичасового сна. Так, нехватка сна тесно связана с перееданием и набором веса. Вероятно, чтобы похудеть, некоторым людям просто нужно больше спать.