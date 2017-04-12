Стресс во время беременности ускоряет старение ребенка

Немецкие исследователи выяснили, что женщины, столкнувшиеся с сильным стрессом во время беременности, производят на свет малышей с более короткими теломерами. Теломеры - это концевые участки хромосом, защищающие ДНК от износа. По длине теломеров можно узнать о риске развития тех или иных заболеваний, а также о скорости старения человека. Результаты этого исследования вряд ли успокоят женщин, которые вынашивают детей, ведь у них и так имеется множество причин для стресса, пишет Medikforum.ru.

Исследователи из Гейдельбергского университета изучили 319 новорожденных и их матерей, оценивая уровень стресса женщин, а затем забирая анализы слюны и пуповинной крови для исследования ДНК. Результаты однозначно показали, что чем сильнее был уровень стресса во время беременности, тем более короткими являлись теломеры у детей. Поскольку теломеры укорачиваются с возрастом, то ещё по их длине на момент рождения можно сделать прогноз о том, с какой скоростью человек будет стареть.

В целом, теломеры это очень популярная область для исследований в современной науке. Многочисленные институты пытаются понять, что воздействует на длину теломеров новорожденных. Предыдущие исследования показали связь с некоторыми факторами внешней среды вроде ультрафиолетовой радиации и окислительного стресса. Психические нарушения, включая тяжелую депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство, также связаны с уменьшением длины теломеров. Отметим, что дети от матерей, которые сталкивались с длительным стрессом еще до зачатия, не имели более коротких теломеров. Только стресс во время беременности оказывался наиболее негативным фактором в этом вопросе.