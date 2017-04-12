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Стресс во время беременности ускоряет старение ребенка

Krasotka.ee
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Беременность. Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Если ваша мама во время беременности испытывала сильный стресс, то вы, вероятнее всего, стареете быстрее своих ровесников. Это также увеличивает риск развития возрастных заболеваний.

Немецкие исследователи выяснили, что женщины, столкнувшиеся с сильным стрессом во время беременности, производят на свет малышей с более короткими теломерами. Теломеры - это концевые участки хромосом, защищающие ДНК от износа. По длине теломеров можно узнать о риске развития тех или иных заболеваний, а также о скорости старения человека. Результаты этого исследования вряд ли успокоят женщин, которые вынашивают детей, ведь у них и так имеется множество причин для стресса, пишет Medikforum.ru.

Исследователи из Гейдельбергского университета изучили 319 новорожденных и их матерей, оценивая уровень стресса женщин, а затем забирая анализы слюны и пуповинной крови для исследования ДНК. Результаты однозначно показали, что чем сильнее был уровень стресса во время беременности, тем более короткими являлись теломеры у детей. Поскольку теломеры укорачиваются с возрастом, то ещё по их длине на момент рождения можно сделать прогноз о том, с какой скоростью человек будет стареть.

В целом, теломеры это очень популярная область для исследований в современной науке. Многочисленные институты пытаются понять, что воздействует на длину теломеров новорожденных. Предыдущие исследования показали связь с некоторыми факторами внешней среды вроде ультрафиолетовой радиации и окислительного стресса. Психические нарушения, включая тяжелую депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство, также связаны с уменьшением длины теломеров. Отметим, что дети от матерей, которые сталкивались с длительным стрессом еще до зачатия, не имели более коротких теломеров. Только стресс во время беременности оказывался наиболее негативным фактором в этом вопросе.

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