Названы самые грязные вещи из повседневного быта

По словам экспертов, одним из самых загрязненных микробами мест в домашней обстановке может быть постель. «Каждую ночь мы теряем миллион клеток кожи, а это привлекает пылевых клещей – постель стоит менять раз в одну или две недели», - подсказали они, пишет Medikforum.ru.

Помимо этого, инфекционисты посоветовали тщательнее следить за состоянием матрасов, которыми, по их словам, не нужно пользоваться дольше девяти лет.

Но не только постельное белье способно скапливать опасные бактерии. Как ни странно, источниками загрязнения нередко оказываются женские бюстгальтеры, утверждают эксперты. Они рекомендовали стирать бюстгальтеры после трех-четырех раз ношения.

Зубные щетки и кухонные полотенца и губки специалисты также занесли в список рассадников микробов. Они заявили, что зубную щетку надо менять хотя бы раз в три месяца, а, кроме того, тщательно мыть после каждого использования. Кухонные полотенца и губки медики посоветовали стирать при температуре 60 C еженедельно.

Еще в регулярной чистке, по словам экспертов, нуждаются холодильники и мобильные телефоны. Домашний холодильник рекомендовано чистить изнутри каждые три-шесть месяцев, а поверхность телефонов – регулярно протирать антибактериальными салфетками.