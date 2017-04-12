Нужна мотивация? Благодаря этим шести правилам женщина похудела на 60 килограммов!
12 апреля 2017 г., 12:16
Молодая мать Кесседи Линде однажды посмотрев на себя в зеркало поняла, что не видит ничего красивого. Во время беременности она стала весить около 118 килограммов, поэтому потом сразу решила взяться за свою фигуру, чтобы стать примером для своей дочери.
За полтора года ей удалось скинуть 59 килограммов. Теперь она даже учится на персонального тренера, пишет Naine24.
Кесседи выделила для себя шесть основных правил, которых она придерживалась: