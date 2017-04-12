Нужна мотивация? Благодаря этим шести правилам женщина похудела на 60 килограммов!

За полтора года ей удалось скинуть 59 килограммов. Теперь она даже учится на персонального тренера, пишет Naine24.

Кесседи выделила для себя шесть основных правил, которых она придерживалась:

Пить много воды

Диета должна быть как можно проще

Не считать калории

Готовить еду заранее

Следовать режиму

Записывать свои результаты

A post shared by Ƙαƨƨι∂ʏ ‍♀️ ℓιи∂ɛ (@dilla7) on Apr 6, 2017 at 2:03pm PDT