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Нужна мотивация? Благодаря этим шести правилам женщина похудела на 60 килограммов!

Krasotka.ee
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ФОТО: Ekraanitõmmis Instagramist

Молодая мать Кесседи Линде однажды посмотрев на себя в зеркало поняла, что не видит ничего красивого. Во время беременности она стала весить около 118 килограммов, поэтому потом сразу решила взяться за свою фигуру, чтобы стать примером для своей дочери.

За полтора года ей удалось скинуть 59 килограммов. Теперь она даже учится на персонального тренера, пишет Naine24.

Кесседи выделила для себя шесть основных правил, которых она придерживалась:

  • Пить много воды
  • Диета должна быть как можно проще
  • Не считать калории
  • Готовить еду заранее
  • Следовать режиму
  • Записывать свои результаты
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