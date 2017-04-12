Пять ошибок в воспитании, которые делают все родители

Читаем нотации вместо того, чтобы подавать пример

Для детей поведение родителей – пример для подражания. Ребенок впитывает то, что видит каждый день. Если перед ним будет выбор – поступить так, как говорят родители, или следовать тому, как поступают они сами, то он выберет второй вариант. Если родители допускают грубые выражения, не стоит удивляться тому, что дети в играх и общении используют ненормативную лексику, пишет Deti.mail.ru.

В памяти человека откладываются с раннего детства два типа событий: либо эмоционально очень яркие, либо те, что повторяются часто. Поэтому стоит регулярно демонстрировать детям такое поведение, которого вы от них ожидаете.

Например, если вы требуете от ребенка аккуратно складывать свои вещи, то и сами всегда поддерживайте порядок. Кстати, если вы хотите о чем-то попросить своего ребенка, то это и должно звучать как просьба, а не как приказ.

Критикуем второго родителя

Даже если супруги не в ладах друг с другом, стоит воздерживаться от того, чтобы в присутствии ребенка говорить о муже/жене. Ребенок становится заложником родительских конфликтов – это ухудшит его психическое состояние, пошатнет чувство защищенности, наконец, он просто испугается. Из-за этого дети не могут выбрать одной линии поведения, сформировать собственные нравственные принципы. Супругам необходимо договориться, какие методы воспитания они оба считают неприемлемыми и придерживаться этого правила.

Когда в семье нет единых требований к ребенку, это обязательно скажется на его внутреннем мире. Когда один разрешает, а другой за это ругает, у малыша не формируется четких понятий о том, что хорошо и плохо, что можно, а что нельзя. Это может вызвать повышенную тревожность и проблемы со здоровьем: страхи, неврозы, депрессии, ведь ребенок постоянно находится в неопределенности и ожидании – накажут или похвалят его за какой-то поступок? Или, наоборот, малыш учится хитрить и манипулировать. Папа наказал за проступок – мама пожалеет.

Что делать, если родители имеют разные взгляды в вопросах воспитания? Проговаривать, обсуждать разные точки зрения сразу, не накапливая негатив.

Ругаем за оценки

Оценки – вещь субъективная: одному ребенку учитель может завысить балл, другому занизить. Непрофессионально, но очень по-человечески. В причинах двойки надо разобраться, прежде, чем выносить приговор. Ребенок мог растеряться на контрольной, не выспаться, перенервничать, его мог отвлечь или сбить с толку сосед по парте. Поэтому единичная двойка совершенно ни о чем не говорит, нужно постараться охватить всю картину разом, поговорить с учителем, присмотреться повнимательнее, как ребенок делает уроки, и знает ли он на самом деле тему, которую с треском провалил.

Ваша реакция может отозваться по-разному. Она может помочь ребенку захотеть все исправить и показать, что провалы случаются у всех и это – не повод сложить руки, а наоборот, хороший стимул стремиться к лучшим результатам. А может окончательно убить в нем желание учиться и понизить самооценку. Вспомните себя в возрасте ребенка и встаньте на его сторону. Оценки, в конце концов, исправить проще, чем отношения.