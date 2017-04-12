Как правильно вводить первый прикорм

Врач Лилия Казакова считает, что к каждому малышу нужен индивидуальный подход: если он в семь-десять месяцев не интересуется прикормом, то, скорее всего, у него нет в этом необходимости. У мам и педиатров, конечно, есть таблички, по которым нужно за конкретные сроки дойти до определенных цифр в наборе веса, но все дети разные и кормить ребенка насильно нельзя, пишет Deti.mail.ru.

Если ребенок не набирает вес, а едой не интересуется, то маме нужно поработать над тем, чтобы увлечь его процессом кормления, чтобы ввод прикорма получился более естественным.

По мнению врача Натальи Ботвинниковой, грудное молоко все-таки не обеспечивает всех естественных потребностей растущего организма, и если не вводить прикорм с шести месяцев, то ребенок будет отставать в развитии. Она уверена, что кормить ребенка лучше по схеме.

Хаотичное введение прикорма чревато перебоями в работе желудочно-кишечного тракта, избыточным весом и кариесом молочных зубов. До года у ребенка гораздо проще сформировать здоровые привычки и кормить его полезной пищей.

Делитесь в комментариях своими историями о том, как вы вводили прикорм своим детям. В полной видеоверсии программы вы также сможете подробнее узнать:

– Что необходимо исключить из рациона ребенка?

– Что такое педагогический прикорм, и чем он полезен?

– Почему малыш должен видеть, как едят родители, и как сделать так, чтобы уже в год ребенок ел сам?