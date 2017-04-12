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Готовятся практически молниеносно! Сырные лепешки на кефире в сковороде!

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Хотите порадовать своих близких вкуснейшей закуской? Тогда делимся с вами рецептом сырных лепешек.

Ингредиенты:

1 стакан кефира

150 г любого сыра

2 стакана муки пшеничной

по 1/2 ч.л. сахара, соли и соды

Приготовление:

Кефир нагретый до 38 С налить в миску, добавить сахар, соль и соду, перемешать и оставить на пять минут. Добавить натертый на мелкой терке сыр, вместе с мукой к кефирной массе, замесить тесто, размешивая сначала ложкой, потом руками, пишет Cooktasty.club.

Разделить тесто на пять равных частей, раскатать из каждой лепешку.

Обжариваем лепешки до зарумянивания на сковороде с небольшим количеством растительного масла под крышкой на среднем огне около 2-3 мин.

Подаем горячими!

По желанию, в конце замеса в тесто можно добавить наполнители: ветчину, зелень, колбасу и т.д.

Приятного аппетита!

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