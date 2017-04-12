Готовятся практически молниеносно! Сырные лепешки на кефире в сковороде!

Хотите порадовать своих близких вкуснейшей закуской? Тогда делимся с вами рецептом сырных лепешек.
Ингредиенты:
1 стакан кефира
150 г любого сыра
2 стакана муки пшеничной
по 1/2 ч.л. сахара, соли и соды
Приготовление:
Кефир нагретый до 38 С налить в миску, добавить сахар, соль и соду, перемешать и оставить на пять минут. Добавить натертый на мелкой терке сыр, вместе с мукой к кефирной массе, замесить тесто, размешивая сначала ложкой, потом руками, пишет Cooktasty.club.
Разделить тесто на пять равных частей, раскатать из каждой лепешку.
Обжариваем лепешки до зарумянивания на сковороде с небольшим количеством растительного масла под крышкой на среднем огне около 2-3 мин.
Подаем горячими!
По желанию, в конце замеса в тесто можно добавить наполнители: ветчину, зелень, колбасу и т.д.
Приятного аппетита!