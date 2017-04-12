Полезные помощники: продукты, которые помогут в борьбе с акне

Зеленый чай. Благодаря зеленому чаю наш организм очищается, тем самым избавляет кожу от прыщей и борется со свободными радикалами, которые вредят коже. Рекомендуем использовать зеленый чай как полезный напиток, а также как способ умывания для кожи лица. Чтобы избавиться от высыпаний на коже, завари зеленый чай и дай ему настояться около 10 минут, а затем начинай протирать лицо ватным тампоном, смоченным в зеленом чае. Также очень полезно протирать кожу лица кубиками льда, особенно летом, так как он оказывает на кожу бодрящее и тонизирующее действие, пишет Lady.tochka.net.

Печень. Такой продукт как печенка богата на витамин А, который благотворно борется с акне сразу по нескольким направлениям: предотвращает засорение пор, подавляет образование андрогенов (одной из основных причин гормонального акне), уменьшает выработку кожного сала и предотвращает окисление жиров, которые могут привести к воспалению. Введи в свой ежедневный рацион печень, и твоя кожа начнет преображаться уже через пару недель.

Брокколи. Продукт брокколи богат минералами, в том числе необходимым в борьбе с акне. А еще в нем много витаминов группы B, провитамина A, антиоксидантов и сульфорафанов, которые увеличивают способность кожи защищаться от раковых клеток. И не важно в каком виде будет приготовленный продукт, главное что ты сможешь получить необходимые витамины для кожи в любом случае.

Чайный гриб. Знаменитый чайный гриб также способен предотвратить появлению акне и высыпаний, благодаря его составу, ведь он считается пробиотиком и антиоксидантом. Согласно проведенным исследованиям, чайный гриб снижает выработку кожного сала, сокращает риск аллергических реакций и блокирует развитие акне.

Оливковое масло. Оливковое масло богато на витамин E, который значительно продлевает молодость кожи, а витамин A отвечает за ее увлажнение и эластичность. Рекомендуем добавить в свой рацион оливковое масло, так как он является здоровым источником незаменимых жирных кислот. Также оливковым маслом можно протирать лицо, даже если у тебя жирный тип кожи. Масло отлично увлажнит и насытит кожу питательными веществами.