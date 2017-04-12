Модные диеты звезд грозят человечеству хрупкими костями

Эксперты Национального сообщества по борьбе с остеопорозом Великобритании выяснили, что уже 20% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет пробовали данные разновидности питания, иногда требующее от них исключать целые группы питательных веществ. При этом эксперты предупреждают, что поклонники данных трендов не осознают, что подвергают свое здоровье существенному риску. Из-за подобной моды нас ожидает будущее, в котором "переломы костей станут чем-то само собой разумеющимся", пишет Medikforum.ru.

Все чаще те или иные звезды, утверждающие о своей любви к здоровому питанию, призывают поклонников отказываться от мяса, глютена, сахара и переработанных продуктов в пользу фруктов, овощей и цельнозерновых. Данный перекос в питании очень опасен для костей и грозит человеку остеопорозом - расстройством, при котором минеральная плотность костей снижается, и они становятся более уязвимыми перед переломами. Исследование с участием более 2 000 взрослых человек показало, что 70% людей в возрасте от 18 до 35 лет находятся или ранее находились на диетах. Чаще всего к «чистому питанию» прибегают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, 20% из которых жестко ограничивает прием молока или сыра.

«К тому моменту, когда им исполнится 30, будет уже слишком поздно исправлять ущерб, нанесенный дефицитом питательных веществ в рационе, - говорит профессор Сьюзан Лэнхем-Нью из Национального общества по борьбе с остеопорозом. – Нужны срочные меры, которые бы побуждали молодых людей включать в свой рацион все питательные вещества и отказываться от непроверенных режимов питания. В противном случае, нас ожидает будущее, в котором переломы костей станут чем-то само собой разумеющимся. Остеопороз - это очень болезненное состояние, приводящее к инвалидности, но сегодня у молодых людей есть только один шанс обзавестись прочными костями».