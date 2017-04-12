Эксперты рассказали, как перестать имитировать оргазм

Вполне возможно, что Великобритания является мировым лидером по имитациям оргазмов на душу населения. Каждую неделю в стране происходит свыше 100 миллионов подобных имитаций, как выяснили исследователи. Две трети женщин из Великобритании рассказали, что они не могут достичь оргазма во время каждого занятия сексом, и примерно такое же количество уже даже перестало пытаться это сделать. 10% опрошенных заявили, что имитируют оргазм каждую неделю. Среди основных причин этого скука, слишком долгая продолжительность секса или негативные ощущения по поводу партнера, пишет Medikforum.ru.

Исследователи выяснили, что находящиеся в фактическом браке партнеры значительно чаще испытывают оргазм по сравнению с теми, кто состоит в законном браке или одинок. И всё же 71% опрошенных считают, что знают как возбудить партнера. 9 из каждых 10 мужчин подчеркнули, что для них важен оргазм женщины. Судя по всему, большинство представителей сильного пола не в курсе того, что их партнерши чаще всего имитируют оргазм, успешно демонстрируя свои актерские способности вроде героини Мег Райан в знаменитом фильме "Когда Гарри встретил Салли".

«Статистика показывает, что для многих пар ключом к достижению оргазма является вовсе не какая-то особая техника секса, а разговоры, - говорит эксперт в области сексуальных отношений Эликс Фокс. - Если вы хотите, чтобы ваш любовник был более искушенным в деле доставления сексуальных удовольствий, то вам следует откровенно обо всём с ним поговорить. Расскажите ему о том, какие виды прикосновений, поз и стимуляций работают в отношении вас. И это поможет избавиться от необходимости всякий раз имитировать оргазм».