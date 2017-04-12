Презервативы со льдом избавляют от боли после родов

Деторождение является очень болезненным процессом, и вряд ли какие-то молодые мамы поспорят с этим утверждением, однако специфическое воздействие холодом на половые органы женщин, прошедших через роды, может повысить их настроение. После натуральных родов большинство мам сталкиваются с болью, отеками и небольшими разрывами влагалища. Интересный метод решения этой проблемы использовал один молодой отец из Великобритании по имени Мартин. Он решил облегчить боль после родов у своей жены с помощью ледяного компресса, изготовленного с помощью обычного презерватива, сообщает Medikforum.ru.

Многие женщины прикладывают к влагалищу грелки, наполненные льдом, так как охлаждение считается хорошим методом борьбы с воспалениями. Однако Мартин рассказал, что презервативы с холодной водой обладают идеальной формой для того, чтобы проникать глубже во влагалище женщины и облегчать ее страдания. Вскоре после родов у своей жены Мартин воспользовался подобным компрессом, и он оказался настолько эффективным, что женщина попросила наполнить ей целый холодильник замороженными презервативами.

Впрочем, супруга Мартина является далеко не единственной молодой мамой, воспользовавшейся этой интересной методикой лечения боли после родов. В последнее время она набирает все большую популярность, и даже некоторые врачи теперь наполняют ледяной водой презервативы для того, чтобы помочь роженицам. В интернете многие женщины пишут о том, что эта методика является гораздо более эффективной, чем другие средства обезболивания, включая и лекарства. Женщины рекомендуют заранее заморозить 6 обычных презервативов, связав их концы нитками наподобие воздушных шариков.

«После родов многие женщины сталкиваются с ощущением того, что их влагалище является более сухим и слабым, у них возникает боль, - рассказывает пресс-секретарь Королевского колледжа акушерства и гинекологии Андрю Пикерсгилл. - Мы наблюдаем также синяки и отеки влагалища. Обычно боль исчезает через 6 - 12 недель. Использование ледяных компрессов, к примеру, в форме презервативов, может облегчить боль, снизить отеки и уменьшить дискомфорт».