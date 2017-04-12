Бьюти-конвейер клана Кардашян: тысячи 16-летних подростков перекраивают себя под Ким и Кайли

Более трех лет подряд в мире наблюдается настоящий ажиотаж не только вокруг пластических операций, но и инъекций красоты. Известно, что на сегодняшний день 16-летние поклонницы пышнотелой Ким Кардашян и ее младшей сестры Кайли Дженнер (основное число их почитательниц сосредоточено в Америке) довольно часто прибегает к лазерной шлифотке, вакуумной терапии, микродермабразии и термолифтингу, передает Хочу.

Как сообщает один из авторов исследования Симон Оуриен изданию WWD, ранее спрос на данные процедуры был среди женщин в возрасте, или же у молодых мам после беременности и родов. И причиной кардинально помолодевшей аудитории клиенток специальных клиник — в социальных сетях, где на Ким и Кайли подписаны миллионы людей со всего мира.

Причина столь весомого возрастного сдвига – социальные медиа, вышколенные селфи и... Кардашян. У клана Кардашьян более полумиллиарда подписчиков в соцсетях – это больше, чем население Соединенных Штатов.

Также коллега Оуриена, доктор Жан-Луи Себа, поведал о том, какие "заказы" чаще всего поступают докторам от молодых поклонниц Ким Кардашян и Кайли Дженнер. И утверждает: «Это следствие того, что миллениалы вступили в "нарциссическую эру" с невероятно мощным присутствием знаменитостей в соцсетях. Кто бы что ни говорил, но их аккаунты оказывают колоссальное влияние на подростков. Они хотят попу Ким Кардашян, а губы Кайли Дженнер. Это уже становится похоже на помешательство!»