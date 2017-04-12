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Вот какие знаки Зодиака вероятнее всего изменят вам

Krasotka.ee
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Измена | ФОТО: Scanpix

Австралийский сайт знакомств Victoria Milan нашел довольно интересную связь между своими зарегистрированными пользователями, которые стремятся найти себе связь на стороне и их знаками Зодиака.

Согласно данным сайта, вам стоит остерегаться Водолеев, Рыб и Овнов, которые составили 10,9%, 10,1% и 10% пользователей Victoria Milan, пишет Soulpost.ru.

Если же вы ищете себе верного партнера, обратите внимание на Стрельцов. Victoria Milan обнаружила, что этот огненный знак изменит с наименьшей вероятностью – пользователей под этим знаком оказалось всего 6,5%.

И, хотя Скорпион и Лев считаются самыми сексуальными знаками, по данным Victoria Milan, эти два знака редко попадаются среди пользователей сайта.

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