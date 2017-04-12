Вот какие знаки Зодиака вероятнее всего изменят вам

Согласно данным сайта, вам стоит остерегаться Водолеев, Рыб и Овнов, которые составили 10,9%, 10,1% и 10% пользователей Victoria Milan, пишет Soulpost.ru.

Если же вы ищете себе верного партнера, обратите внимание на Стрельцов. Victoria Milan обнаружила, что этот огненный знак изменит с наименьшей вероятностью – пользователей под этим знаком оказалось всего 6,5%.

И, хотя Скорпион и Лев считаются самыми сексуальными знаками, по данным Victoria Milan, эти два знака редко попадаются среди пользователей сайта.