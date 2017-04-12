Курсы выживания с коляской на улицах Таллинна

«Мы живем в Таллинне. Поскольку на права я сдала только пару недель назад, то во время отъездов Алексея передвигалась в основном на автобусах. Мне даже нравится слегка выйти из зоны комфорта: идешь, шлеп-шлеп, по лужам на остановку, садишься в новенький современный автобус, думаешь о своем, наблюдаешь за смешными людьми вокруг и доезжаешь быстрее машины куда надо.

Когда я почти четыре года назад ждала нашего сына, то часто ездила в центр города на подготовительные лекции, к врачу, в бассейн или просто мужа встречать. Нужно же двигаться, и это дает энергию. Ближе к концу срока, когда за пузом я уже не видела носков туфель, меня сильно удивляло, что такому колобку не уступали в транспорте место. Мне даже нравился этот имидж крутой беременной – сидите, сидите, я вас всех перестою! Но иногда после бассейна ноги были ватные, так что присесть было бы неплохо. Я это все вытерпела и просто возмущалась про себя равнодушием людей.

Когда родился Александeр, мы начали путешествовать с ним по городу на коляске, и тут моя грань терпения сместилась. Во-первых, сами улицы. Я, честно, не знаю ни одной улицы в центре, где можно проехать сто метров подряд без того, чтобы не пришлось куда-то забираться с коляской, лавировать между ямами или обнаружить, что тротуар кончился - добро пожаловать на шоссе. Спящий Сассь часто просыпался во время этого городского сафари, и меня страшно злило, что столица наша - такая развалюха.

И конечно же, транспорт. Порой у нас люди берут подъехавший автобус боем, круче, чем Бастилию. Я людей спокойно пропускала и заходила с коляской последней. И мне порой даже предлагали помощь. Как правило, это случалось в автобусах с низкой платформой, в которые и так легко заехать, но все равно это было мило.

По моим наблюдениям, как правило, помочь спешили эстонские дамы средних лет и русские парни. Однажды даже 11-летняя девочка пришла на помощь, и это было трогательно. Стоя на остановке, я всегда мысленно смеялась, когда видела приближающийся автобус. Вокруг множество людей, и вдруг, словно кто-то хлопнул в ладоши, стоя среди стаи птиц – никого нет! Сидят себе товарищи уже внутри и смотрят с интересом, как дуреха пытается забраться в автобус с коляской. Но я пыталась относиться к этому с юмором.

При выходе из транспорта приходилось уже использовать силу, потому что на остановках перед дверью автобуса стеной стояли отчаянно опаздывающие куда-то пенсионеры или уткнувшаяся в телефоны молодежь. Иногда я громко просила выпустить нас, а то и наступала кому-нибудь на ногу, чтобы быстрее дошло.

Я быстро поняла, что надеяться можно только на свою силу, иначе я никуда не доеду. Не раз качалась, держа в руках коляску, в которой видела лишь выпученные глаза Сасся, на ступеньках трамвая и гадала – в какую сторону мы грохнемся, внутрь или обратно на улицу. Особенно бесили меня старые трамваи и автобусы, прозванные мною камикадзе, где три высокие ступеньки, а в качестве бонуса - перила посередине...

Когда Александру исполнилось месяцев девять, он отверг коляску, и мы стали передвигаться так, что он балдел на моих руках. Наверно, все соседи удивлялись, как я могла таскать его километрами на себе. Да, бицепсы выросли, но это нам с сыном очень пригодилось, потому что мы могли перетрогать все шуршащие деревья, металлические столбы, мокрые стены и холодные стекла, да и познать мир непосредственно. И наконец я стала производить фурор в автобусе! Когда мы, словно сиамские близнецы, заходили в транспорт, обязательно кто-нибудь вскакивал со своего сиденья.

Правда, еще один момент в дорожном движении возмутил меня, и это водители. Когда мы с ребенком подходили к «зебре», мужчина-водитель нас обычно пропускал, а из десяти случаев в девяти женщина-водитель - нет. Чем это объяснить? Либо мы, женщины, хуже воспринимаем трафик, либо это некая женская штучка? Во всяком случае, всегда нужно быть осторожным, и не глядя толкать перед собой коляску на переходе – не самое лучшее решение».