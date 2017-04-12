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Специалисты рассказали, как повысить успеваемость школьников

Krasotka.ee
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Школа. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Scanpix

Исследователи из Университета Роял Холлоуэй в течение 9 лет следили за успеваемостью, посещаемостью и расписанием занятий в болгарской школе. Ученые установили: оценки учащихся по математике были выше, если этот предмет стоял в расписании с утра. А вот история лучше давалась школьникам после обеда, передает The Daily Mail.

По словам специалистов, дело в том, что дети лучше справляются с повторяющимися и автоматизированными задачами в первой половине дня. А во второй половине дня у них лучше получается решать задачи, требующие осмысления. Ученые пришли к выводу: верно составленное расписание - залог высокой успеваемости учащихся, пишет Meddaily.ru.

Кстати, ранее исследователи из Университета Копенгагена доказали, что дети лучше разбираются в математике, если в процессе урока они работают всем телом. Например, изображают геометрические фигуры и цифры, принимая определенные позы. Также оценки по математике у многих детей повышаются при индивидуальном подходе.

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