Специалисты рассказали, как повысить успеваемость школьников

По словам специалистов, дело в том, что дети лучше справляются с повторяющимися и автоматизированными задачами в первой половине дня. А во второй половине дня у них лучше получается решать задачи, требующие осмысления. Ученые пришли к выводу: верно составленное расписание - залог высокой успеваемости учащихся, пишет Meddaily.ru.

Кстати, ранее исследователи из Университета Копенгагена доказали, что дети лучше разбираются в математике, если в процессе урока они работают всем телом. Например, изображают геометрические фигуры и цифры, принимая определенные позы. Также оценки по математике у многих детей повышаются при индивидуальном подходе.