Все, что тебе нужно знать о консилере

Сначала консилер, потом тональный крем

До сих пор ведутся дебаты, что было первым: консилер или тональный крем? Мы уже знаем ответ: консилер. Если ты нанесешь его на проблемные зоны (темные круги под глазами, прыщики) до того, как выровняешь цвет лица основой, результат получится более натуральный. Присутствие консилера вообще не будет чувствоваться, передает Ivona.bigmir.net.

Используй цветные консилеры

Средства телесного цвета нам более понятны, но, если углубиться в теорию цветокоррекции, то можно сделать вывод: цветные консилеры покажут лучший результат. Например, с помощью зеленого консилера можно нейтрализовать красноту (прыщики, пятна), желтого – сделать цвет лица однородным, розового – убрать темные круги под глазами и пигментные пятна.

Не забывай о пудре

Рассыпчатая пудра зафиксирует консилер и не позволит ему размазаться. Визажисты советуют наносить ее большой кистью, а не пуховкой. Плюс к этом, цвет лица получится идеально ровным, а труднодоступная зона под глазами будет проработана лучше.

Выбирай консилер светлее

Но только на тон. Он должен быть капельку светлее тонального крема, ведь ему предстоит корректировать темные круги и прыщики. Будь очень внимательна при выборе оттенка, ведь слишком темный или слишком светлый консилер будет выбиваться из общей картины и не справится с главными задачами, возложенными на него.

Консилер как праймер

Для того, чтобы макияж был максимально стойким и выдержал любые “передряги“, мы обычно используем праймер. Но, если у тебя его нет под рукой, тогда прекрасной заменой станет консилер. Нанеси его на веки, затем используй тени, карандаш и тушь. Макияж глаз продержится минимум до вечера.

Исправляй ошибки консилером

Консилер также может работать, как ластик. Он незаменим, если ты только учишься рисовать стрелки, и хвостик до сих пор не выходит достаточно тонким и острым. Не менее полезен он и в макияже губ. Если вдруг у тебя дрогнет рука, и помада выйдет за контур, исправить неточность поможет консилер.