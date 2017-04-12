Письмо читательницы: знаю, что он меня любит, но зачем изменяет?

«У меня идет уже шестой месяц. Спалила я своего мужа в начале февраля с смс от какой-то Тани: «Ты приедешь? Хочу обнять тебя и приласкать!» ... Был скандал, сделала предупреждение, вроде бы все ок, пишет Клео.

И вот недели три назад поехали мы с мужем и его другом по делам. Они вдвоем вышли, а я в машине осталась. И вдруг телефон мужа звонит (оказывается, он его забыл взять). Я взяла трубку, а там женский голос: «Ой, я видимо ошиблась!» «Да нет, - говорю, - Если вы Саше звоните, то не ошиблись...» Там такая пауза: «А вы кто?» «Жена, - говорю. - А вы не знали обо мне?!» Та девушка в шоке: «Нет, - говорит, - не знала». Я сказала ей что мы живем уже два года, что ребенок скоро родится... А она меня спрашивает: «А что он вам говорит, когда дома не ночует?» Я говорю: «Или что в район уезжает, или что с машинами возится...»

Короче она в шоке, меня всю трясет... После разговора проверила телефон на наличие смс. Были смс от Алены, Эли и этой девчонки... Потом у меня была истерика, муж сидел у меня в ногах, целовал, обнимал: «Прости меня дурака, да мне никто кроме тебя не нужен, я со всеми порву, всех из телефона удалю!!!» И т.д....

Может, я и дура, но я простила его... Совершенно точно знаю, что он меня любит, и я люблю его больше жизни, но зачем все это?! Зачем со мной так поступать?! Сейчас к нему не приходят смс, он - само совершенство: еще нежнее и предупредительнее, чем раньше, заботливый и т.д. Но я после этого неделю не могла побороть в себе брезгливость к нему, сейчас вроде бы прихожу в себя, а горечь и недоверие остались... Ребеночка жалко, он то за что страдает?!»