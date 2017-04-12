Кожа, как у богини: диетолог назвала главные факторы, влияющие на ее красоту

По ее словам, чтобы кожа оставалась молодой и красивой, в первую очередь, необходимо обращать внимание на питание, сообщает она на своей странице на Facebook, передает Lady.obozrevatel.ru.

Чаще всего кожа страдает в результате воздействия на нее нездоровой еды, дефицита воды, вредных привычек, хронического стресса и загрязненного воздуха. Поэтому диетолог советует тщательно выбирать продукты питания. Кроме 6 полезных продуктов, которые стоит употреблять каждый день, диетолог советует:

- употреблять разноцветные овощи и ягоды, злаковые;

- добавлять в еду оливковое масло первого отжима, орехи, семечки, омега 3-жиры, куркуму, имбирь и зеленый чай;

- витамин С (стимулирует синтез коллагена, от которого зависит упругость кожи);

- магний и цинк - цельнозерновой хлеб, другие злаковые;

- белковые продукты, необходимые для обновления клеток кожи (кисломолочные продукты, яйца, бобовые, рыба);

Кроме того, диетолог советует защищать кожу от солнца, спать не менее 7-8 часов в день, быть физически активной, а также избавляться от стресса.

Она также отмечает, что самыми сильными факторами, которые старят кожу, являются: сладости, жареная еда и курение.