Женщина откровенно рассказала о том, каково это – быть любовницей на протяжении пяти лет

Встреча того самого – это сродни празднику для большинства женщин. Но что делать, если мужчина уже занят? Предлагаем заглянуть в интимный дневник незнакомки. Она пишет о том, каково это – быть любовницей.
Март, 2012
Сегодня Роб впервые был в моей постели. Я немного растеряна. Он великолепен: ему 39, на 10 лет старше меня, и я думаю, что он немного похож на Бена Аффлека. Роб – консультант по ипотеке. Когда он посетил наше агентство недвижимости, все девушки попадали в обморок. Мы обменялись визитками лишь с рабочими целями, но он начал засыпать меня электронными письмами и сообщениями на телефон. Мы несколько раз обедали вместе. У меня в животе были бабочки. Сегодня бокал шампанского заставил нас поцеловаться и привел в мою постель. К счастью, Люси, моя соседка по квартире, в отъезде, пишет Greatpicture.ru.
Я три года была одинока. Он кажется мне безумцем. И секс с ним потрясающий. Но есть проблема. Роб – не мой мужчина. Он – женат, у него есть две дочери-близняшки, им 6 лет. Только что он должен был переступить порог своего дома.
Август, 2012
Когда-то я поклялась, что не буду встречаться с женатым мужчиной. Мой отец изменял матери, когда я была подростком. До сих пор его не простила. Но теперь я – любовница. Я клялась себе, что наш первый раз – это последний раз. Но у Роба были другие планы.
Нашу вторую ночь мы провели в отеле. Он не снимал обручальное кольцо. Сейчас мы видимся раз в неделю. Он дарит мне дорогие подарки. Сначала мы едим в ресторане, а потом отправляемся в отель. Роб рассказал, что его жена, Келли, не заинтересована в близости после рождения близняшек. Он вообще не чувствует вины. Люси постоянно спрашивает о Робе. Но я говорю, что мы встречаемся по работе.
Октябрь, 2012
Я сказала Робу, что люблю его. Не собиралась в него влюбляться. Роб ответил взаимностью. Он собирается развестись с Келли в следующем году. Я жду, когда отпадет необходимость скрывать наши отношения. Меня тошнит от секса в отелях. Я хочу представить Роба друзьям.
Декабрь, 2012
На Рождество я подарила ему галстук, чтобы жена ничего не заподозрила. На праздник мы поговорили ровно 5 минут, пока он гулял с собакой.
Я плакала. Хуже того, весь отпуск мама постоянно спрашивала, есть ли у меня кто-то. Я чувствую, что делаю плохо детям Роба. Но я жду, когда он бросит Келли.
Ноябрь, 2013
В этом году мне исполнилось 30. Меня повысили на работе. Люси вышла замуж. А Роб до сих пор с женой. Сначала заболела мама Келли. Роб сказал, что время неподходящее. Потом была годовщина их свадьбы. Потом куча других оправданий.
Люси знает о Робе. Она сказала, что я – дура, а он никогда не уйдет из семьи. Кажется, она была права.
Январь, 2014
Весь вечер смотрела фотографии Келли в Facebook. Эта женщина – хорошенькая блондинка. Вся ее лента в фотографиях Роба и детей.
Я не верю, что у них нет секса. Они выглядят очень счастливыми.
Сентябрь, 2014
Она все знает.
Мы купили билеты в Рим, чтобы провести вместе целый уикенд. В аэропорту Роб постоянно отвлекался. Ему названивала Келли по поводу близняшек. Затем мимо нас прошла какая-то женщина, и Роб, увидев ее, побледнел.
В Риме мы постоянно были на грани. По возвращению Роб позвонил мне и сказал, что нам пора расстаться. Келли нашла мои сообщения в его телефоне. К счастью, она не знает моего настоящего имени.
Люси думает, что все произошедшее – это очень хорошо. Она постоянно знакомит меня с друзьями мужа. Но я не могу думать ни о ком, кроме Роба.
Май, 2015
Мы снова вместе. Но теперь он не притворяется, что собирается подавать на развод. А я ни о чем и не спрашиваю. Ничего хорошего не выйдет. Но я рада, что он рядом.
Теперь я живу одна. Роб приходит на несколько часов, чтобы заняться сексом. А я делаю вид, что все нормально. Роб теперь — страшный параноик.
Февраль, 2016
Я много думаю. Каждый раз, когда я навещаю семью с младенцем, я представляю, как бы это было у нас с Робом.
Я даже подумываю прекратить принимать таблетки. Беременность привязала бы Роба ко мне. Он был бы вынужден что-то предпринять в отношениях с Келли.
Январь, 2017
Все по-прежнему. Если бы мне 5 лет назад, сказали, что я столько времени буду любовницей, я бы рассмеялась.
Я все еще надеюсь, что Роб захочет быть со мной.
Март, 2017
Я смотрю на других любовниц. И удивляюсь, как им удалось увести мужа из семьи. Я ненавижу себя за то, что у меня не получилось.
Но суть в том, что я люблю Роба. Я предпочту делиться им с женой, чем быть без него вообще. Милые женщины, любите в первую очередь себя! Желаю вам настоящей (взаимной!) любви.