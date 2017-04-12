Женщина откровенно рассказала о том, каково это – быть любовницей на протяжении пяти лет

Март, 2012

Сегодня Роб впервые был в моей постели. Я немного растеряна. Он великолепен: ему 39, на 10 лет старше меня, и я думаю, что он немного похож на Бена Аффлека. Роб – консультант по ипотеке. Когда он посетил наше агентство недвижимости, все девушки попадали в обморок. Мы обменялись визитками лишь с рабочими целями, но он начал засыпать меня электронными письмами и сообщениями на телефон. Мы несколько раз обедали вместе. У меня в животе были бабочки. Сегодня бокал шампанского заставил нас поцеловаться и привел в мою постель. К счастью, Люси, моя соседка по квартире, в отъезде, пишет Greatpicture.ru.

Я три года была одинока. Он кажется мне безумцем. И секс с ним потрясающий. Но есть проблема. Роб – не мой мужчина. Он – женат, у него есть две дочери-близняшки, им 6 лет. Только что он должен был переступить порог своего дома.

Август, 2012

Когда-то я поклялась, что не буду встречаться с женатым мужчиной. Мой отец изменял матери, когда я была подростком. До сих пор его не простила. Но теперь я – любовница. Я клялась себе, что наш первый раз – это последний раз. Но у Роба были другие планы.

Нашу вторую ночь мы провели в отеле. Он не снимал обручальное кольцо. Сейчас мы видимся раз в неделю. Он дарит мне дорогие подарки. Сначала мы едим в ресторане, а потом отправляемся в отель. Роб рассказал, что его жена, Келли, не заинтересована в близости после рождения близняшек. Он вообще не чувствует вины. Люси постоянно спрашивает о Робе. Но я говорю, что мы встречаемся по работе.

Октябрь, 2012

Я сказала Робу, что люблю его. Не собиралась в него влюбляться. Роб ответил взаимностью. Он собирается развестись с Келли в следующем году. Я жду, когда отпадет необходимость скрывать наши отношения. Меня тошнит от секса в отелях. Я хочу представить Роба друзьям.

Декабрь, 2012

На Рождество я подарила ему галстук, чтобы жена ничего не заподозрила. На праздник мы поговорили ровно 5 минут, пока он гулял с собакой.

Я плакала. Хуже того, весь отпуск мама постоянно спрашивала, есть ли у меня кто-то. Я чувствую, что делаю плохо детям Роба. Но я жду, когда он бросит Келли.

Ноябрь, 2013

В этом году мне исполнилось 30. Меня повысили на работе. Люси вышла замуж. А Роб до сих пор с женой. Сначала заболела мама Келли. Роб сказал, что время неподходящее. Потом была годовщина их свадьбы. Потом куча других оправданий.

Люси знает о Робе. Она сказала, что я – дура, а он никогда не уйдет из семьи. Кажется, она была права.

Январь, 2014

Весь вечер смотрела фотографии Келли в Facebook. Эта женщина – хорошенькая блондинка. Вся ее лента в фотографиях Роба и детей.