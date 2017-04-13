Дочь президента Киргизстана вызвала скандал, опубликовав фото вскармиливания своего ребенка грудью

«"Не стоит так обнажать грудь, вы же дочь президента все-таки!" - распространённая реакция на фотографию, на которой я кормлю ребёнка.

В этой публикации я хочу поделиться с вами размышлениями об одной из двух ошибок, допускаемых людьми, полными готовности раздавать советы бесплатно онлайн :) Ошибка первая: сексуализация женской груди. Ошибка вторая: дискриминация людей, чьи родители занимают высокий пост. О второй ошибке я развёрнуто напишу в следующей публикации, у меня на этот счёт накопилась парочка интересных наблюдений и воспоминаний.

Итак, о "постыдном". Женская грудь - это часть тела, имеющая важную функцию (вскармливание ребёнка), и никак не сексуальный объект. Женская грудь - это не предмет пошлости и неприличия, как считает большинство из нас. Уже очень давно люди забыли об её истинном предназначении и превратили в предмет ублажения взора мужчин. В том, что женская грудь - это неприлично и связано с сексом, нас убеждают очень давно и постоянно, эта идея прослеживается и в кинематографе, и в литературе, этой идеей заполнена рекламная индустрия, СМИ. Общество превращает грудь в предмет сексуальности, привлекательности, а потом осуждает женщин, которые прибегают к пластической хирургии из-за того, что их грудь маленькая/"не такой" формы/с большими сосками. Общество превращает женскую грудь в предмет сексуальности и гордости, а потом называет глупыми курицами тех, кто испытывает чувство неполноценности даже если грудь способна выкормить ребёнка. Общество говорит, что материнство прекрасно, но говорит "фу, как ей не стыдно" при взгляде на кормящую мать. Забавно, правда?

Очень важно понимать, что виноватых тут нет. Это замкнутый круг, решение которого лежит в том, чтобы начать с себя. Со своего мышления. И я так и сделаю. Я буду абсолютно спокойно доставать свою грудь где угодно, когда мой ребёнок голоден, будь то торговый центр, салон машины или скамейка в общественном парке. Я буду примером для остальных кормящих матерей, которых загнали в неудобные рамки патриархального общества. И если вы видите в этом неприличие, то у меня для вас новость: ваш стыд и ваши неприличные мысли - это ваши проблемы, а мы лишь выполняем то, что дано нам природой. Всё очень логично».