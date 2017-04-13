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Открытие: в микроволновке чай становится настоящим супернапитком

Krasotka.ee
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Чай. | ФОТО: Scanpix

Ученый из Нового Южного Уэльса - доктор Кван Вонг - считает, что чай нужно заваривать, помещая в микроволновую печь. Как отмечает The New Daily, таким образом можно сделать напиток максимально полезным. Исследование доктора показывает: 80% кофеина, теанина (аминокислота), полифенолов в зеленом или черном чае можно активировать, добавив горячую воду в заварочный чайник с чайным пакетиком. Пакетик рекомендуется заваривать в течение 30 секунд, а потом чай должен настояться минуту уже в чашке.

Таким образом чайный лист начинает отдавать антиоксиданты и приобретает наиболее оптимальный вкус. В свою очередь, микроволновая печь может помочь в получении еще большего количества полезных соединений из чая. По мнению эксперта, одна чашка чая, заваренного в микроволновой печи, равна более трем чашкам чая, заваренного кипятком, с точки зрения пользы, пишет Meddaily.ru.

Также Вонг считает, что возможно повысить питательность своего рациона, если у лимонов и яблок не выкидывать кожуру, косточки и прочие "побочные элементы". То же относится к кожице на орехах макадамия. В ней содержатся в высокой концентрации фенольные соединения, обладающие противораковыми свойствами, способностью защищать от сердечно-сосудистых заболеваний и окислительного стресса. Сейчас доктор готовится исследовать все плюсы эвкалипта.

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