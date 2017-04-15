Попытки заставить своего партнера ревновать могут быть признаком нарциссизма

Ученые говорят, что нарциссы бывают грандиозными и уязвимыми. Первые - экстраверты с высокой самооценкой, считающие, что им все должны. Вторые тоже думают, будто им все должны, но имеют низкую самооценку и готовы пользоваться людьми в своих целях. В исследовании приняли участие 237 старшекурсников. Участники не страдали от патологического нарциссизма, но имели нарциссические черты личности, пишет Meddaily.ru.

Исследование показало: и грандиозные, и уязвимые нарциссы пытались вызвать ревность у своих партнеров, но по разным причинам. Грандиозные нарциссы хотели так заполучить власть и контроль в отношениях. А уязвимые нарциссы проверяли, насколько сильно партнер любил их, добивались безопасности в отношениях или просто повышали собственную самооценку. Некоторые уязвимые нарциссы флиртовали с другими, чтобы отомстить своему партнеру.