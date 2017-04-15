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Попытки заставить своего партнера ревновать могут быть признаком нарциссизма

Krasotka.ee
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Ревность. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panter Media/Scanpix

Если человек получает удовольствие от ревности партнера, то, скорее всего, он нарцисс. Такие люди заставляют своих партнеров ревновать, чтобы заполучить власть в отношениях или повысить свою самооценку. Это обнаружили исследователи из Университета Алабамы, сообщает The Daily Mail.

Ученые говорят, что нарциссы бывают грандиозными и уязвимыми. Первые - экстраверты с высокой самооценкой, считающие, что им все должны. Вторые тоже думают, будто им все должны, но имеют низкую самооценку и готовы пользоваться людьми в своих целях. В исследовании приняли участие 237 старшекурсников. Участники не страдали от патологического нарциссизма, но имели нарциссические черты личности, пишет Meddaily.ru.

Исследование показало: и грандиозные, и уязвимые нарциссы пытались вызвать ревность у своих партнеров, но по разным причинам. Грандиозные нарциссы хотели так заполучить власть и контроль в отношениях. А уязвимые нарциссы проверяли, насколько сильно партнер любил их, добивались безопасности в отношениях или просто повышали собственную самооценку. Некоторые уязвимые нарциссы флиртовали с другими, чтобы отомстить своему партнеру.

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