Комки Биша: удалять или нет

Комки Биша есть у всех. Это небольшие плотные жировые комочки, которые находятся в средней трети лица, под скулами. Благодаря им, например, щеки у детей выглядят такими пухлыми. Считается, что в младенчестве комки Биша помогают сосать материнское молоко, придавая щекам тонус, пока мышцы еще слабые. С возрастом необходимость в сосании отпадает, и с точки зрения функциональности комки в общем-то становятся не нужны.

Они не уменьшаются, но и не растут вместе с остальным лицом, поэтому у большинства людей постепенно становятся незаметны. Примерно к 25 годам детская припухлость лица окончательно уходит и овал формируется окончательно. Некоторым он кажется недостаточно совершенным. И тут, насмотревшись на знаменитостей и начитавшись блогов о пластической хирургии, девушка решает во что бы то ни стало удалить комки Биша.

Фактурное лицо Анджелины Джоли чаще всего приводят в пример, говоря об удалении комков Биша и его последствиях, пишет Lady.mail.ru.

Сказать по правде, высокие, хорошо очерченные скулы всегда считались красивее пухлых щек. Раньше некоторые женщины даже удаляли жевательные зубы, чтобы заставить скулы «провалиться». Существует легенда, что такую операцию сделала себе и великая актриса Марлен Дитрих. Со временем это стоматологическое варварство сменилось на значительно более щадящую операцию со схожим эффектом — удаление комков Биша.

Казалось бы, всего-то 20 минут времени, местный наркоз, сантиметровый надрез слизистой оболочки щеки, минимальный восстановительный период и полное отсутствие шрамов — пустяки. Но сегодня ни один уважаемый хирург такую операцию делать не предложит, а если попросите — с большой долей вероятности откажется.

Я не буду рассуждать о красоте «скелетного лица» — лично мне оно не нравится, но о вкусах не спорят. Важно другое: настоящий доктор придерживается принципа «не навреди», знает и постарается объяснить вам, что жизнь длинная, а результат любого хирургического вмешательства — это, во-первых, навсегда, а во-вторых, может иметь неожиданные последствия в будущем. С возрастом наше лицо теряет подкожно-жировую клетчатку. И если вы самостоятельно ускорите этот процесс, удалив комки Биша, то результат будет плачевным. Дело в том, что комки Биша работают как каркас для средней трети лица. А раз на их месте будут ямы, то именно эта зона «повиснет» в первую очередь, особенно если вы не склонны к полноте.

Словом, операция хоть и простая, но практически необратимая. Вернуть все «как было» не получится. Можно, конечно, призвать на помощь косметолога, он возьмет много шприцев с филлерами в попытке восполнить утраченное в погоне за красотой, но результат все равно будет отличаться от первоначального. Если проводить аналогии — это все равно что отрезать себе уши в погоне за модой, а потом их заново пришить. Бессмысленно.

Важно понимать, что жировое тело щеки Биша имеет сложную анатомию. Примыкает к жевательной и щечной мышце, частично располагается в соседней околоушно-жевательной области. А также имеет отростки: височный, глазничный и крыловидно-небный, проникающие в соответствующие области и даже в полость черепа, где прилежит к стенке синуса твердой мозговой оболочки.

В целом операцию по удалению комков Биша я считаю не просто бесполезной, а членовредительской. Во-первых, я убеждена, что ничего лишнего в организме человека не бывает — природа, как ни крути, мудрая штука. Во-вторых, учитывая, что комки Биша удаляют не раньше 25—30 лет (а как раз в этот период появляются первые возрастные изменения), будьте готовы к тому, что всего через пару лет ваше лицо начнет выглядеть странно — а вы даже не будете понимать, в чем дело.

Ну и, в-третьих, мне кажется совсем уж бессмысленным делать эту операцию при современных возможностях контурной пластики. Косметолог может сделать ваши скулы более выраженными при помощи филлера, и здесь важно, что эта процедура будет обратима. И если вдруг что-то пошло не так, у вас всегда будет возможность больше ее не повторять.