Каких женщин на Руси не брали замуж?

Одну из ключевых ролей при сватовстве играли свахи, так как именно они присматривались к девушкам на селе, и определяли, пригодны они для семейной жизни или нет. Они следили за тем, насколько трудолюбива девушка, оценивали ее красоту, повадки, послушание. Не последнюю роль играл возраст претендентки, а также ее внешние данные, пишет Lemurov.net.

Например, не принято было жениться на худых девушках. Почему?

В первую очередь боялись взять «ялицу», то есть бесплодную девушку. Считалось, что худые девушки, не смогут забеременеть, или выносить ребенка. У худых девушек зачастую узкий таз, поэтому в древности они часто умирали при родах, либо же погибал ребенок. Еще худоба рассматривалась как болезненность.

Кроме всего, худая девушка не могла тянуть на себе все хозяйство. Русские женщины не только пряли у окна по вечерам, но и работали в поле, на огороде, обшивали всю семью, ухаживали за скотиной, воспитывали детей, а для этого требуется немало сил и энергии, которых у худых просто нет.

Также считалось, что если девушка худа – значит, она из небогатой семьи, а зажиточные крестьяне хотели видеть в своей семье только равных, чтобы не иметь нахлебников. Худоба нашими предками считалась признаком уродства, вырождения.

Отношение к девственности

Вопрос девственности мало кого волновал. Если у девушки до замужества был ребенок, это означало, что она годна продолжить род будущего мужа, так как уже справилась со своей основной обязанностью – рожать детей.

Особенности внешности

Наличие же даже небольшой царапины, болячки, и даже насморка могло поставить под угрозу будущее замужество девушки. В лучшем случае семья невесты смогла отделаться от дочери, увеличив приданное. Если же у девушки были серьезные заболевания или увечья, ее считали бракованной. Не хотели также брать замуж девушек, которые имели какие-либо отметины на теле – например, большие родимые пятна, которые считались серьезными недостатками здоровья. В связи с этим невесту старались никому не показывать и все царапины и ушибы залечить перед свадьбой.

Невест перед свадьбой тщательно охраняли еще и потому, что находились доброжелатели, которые пытались помешать свадьбе. Например, царь Михаил Федорович захотел жениться на бедной дворянке Марии, а его мать эта кандидатура не устраивала. В итоге невеста заболела, а причина заболевания была проста – она отравилась пирожными с несвежими взбитыми сливками, которые ей подсунула мать Михаила Федоровича. Хотя со здоровьем у Марии в принципе все было хорошо, этот факт стал причиной расторжения помолвки. В то время в ход шло все – и колдовские заговоры, и женские хитрости.

Возраст

Лучшим возрастом для брака считался период с 12 до 15 лет. Причем девушкам можно было выходить замуж с 12 лет, а мальчикам с 15. Если же девушке исполнялось 18 лет или больше, а ее никто не брал замуж, она рисковала и вовсе остаться в девках. Считалось, если девушку не взяли замуж вовремя, то позже это делать не имеет смысла – значит с ней что-то не так, а порченый товар брать никто не хотел.