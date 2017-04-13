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Потягивающийся малыш покорил соцсети

Krasotka.ee
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Малыш. Иллюстративный снимок | ФОТО: Scanpix

Миллионы пользователей заворожило смонтированное папой пятимесячного Кэйдена видео, демонстрирующее, как мальчик смешно вскидывает ручки и забавно потягивается немедленно после того, как его распеленывают по утрам.

«Он так делал с рождения, как будто у него в ручках спрятаны пружинки, распрямляющиеся, как только представляется такая возможность», – рассказал The Huffington Post отец малыша – житель Бостона Кент Сири, пишет Deti.mail.ru.

По словам Кента, сын с рождения привык спать завернутым в одеяльце. Этот метод позволяет малышу спокойно и крепко проспать всю ночь, не мешая себе неконтролируемыми движениями ручек, чувствуя себя комфортно и безопасно.

Не так давно Кент начал снимать на видео, как смешно Кэйден ведет себя по утрам, будучи распеленатым, и выкладывать короткие ролики на Facebook, просто, чтобы порадовать родственников и друзей. А потом Кенту пришла в голову идея смонтировать эти ролики в единое целое, наложив ритмичную музыку и отрывки из саундтреков к фильмам, так как движения малыша очень однообразны и хорошо синхронизируются со звуковым рядом.

Буквально за несколько дней видео стало вирусным. Так, с 6 апреля ролик набрал в Facebook более 14 миллионов просмотров.

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