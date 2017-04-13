Максим Виторган: детей нужно заводить в зрелом возрасте

«Если говорить о человеческой жизни, имея в виду ее уникальность, то, конечно, детей надо рожать позже. Потому что надо успеть пожить для себя, нагуляться, все попробовать, а уже потом со спокойной душой отдаваться отцовству, – полагает Виторган. – Мне кажется, это очень правильно - заводить детей в зрелом возрасте. Ты больше готов со всех точек зрения: и быт твой устроен, и сам ты психологически стабилен. Конечно, есть свои прелести в том, чтобы быть молодым родителем, но если бы мне сказали выбрать ‘‘или-или'', то я бы сделал выбор в пользу зрелого отцовства. Наверное, так правильнее», передает Deti.mail.ru.

В то же время Максим отметил, что пока все же не может авторитетно судить по поводу разницы в ощущениях, так как Платон еще слишком мал. «Мне еще предстоит познать эту разницу», – говорит Виторган. Но, тем не менее, некоторые различия заметны уже сейчас. «… Я стал одновременно более уравновешен и сентиментален. Теперь на меня производят впечатление все эти розовые сердечки, плюшевые мишки. Да и парень такой получился удачный – не суетливый, вдумчивый, обаятельный», – рассказал актер.

Еще один пример разницы между молодым и зрелым отцом – изменение отношения ко многому, что раньше казалось важным. «Например, я прекрасно помню, когда родился мой старший сын Даниил, я в тот же вечер пьянствовал с друзьями в каком-то ресторане, отмечая это событие. А на этот раз, под недоуменными взглядами, намеками и просто сильным психологическим давлением, я собрал друзей только спустя две или три недели. Многие вещи просто теряют былой смысл», – пояснил Виторган.

Однако, отметил Максим, у позднего отцовства есть и свои минусы. Один из них – с появлением ребенка у отца появляется точная шкала, по которой он четко видит, как быстро проходит время и приближается старость. «Моему сыну будет всего-навсего 10 лет, а мне - уже 54. А когда он закончит школу, мне будет 60. И меня это пугает», – говорит Виторган.

Ранее актер уже высказывался по поводу разницы в своем отношении к Платону и старшим детям, которые появились на свет, когда ему было 20 с небольшим. По словам Виторгана, ему не хочется уезжать из дома, «не хочется отрываться от Платона ни на минуту», он испытывает по отношению к малышу совсем иные ощущения, чем те, что испытывал в молодости по отношению к старшим детям.