Восемь любопытных фактов о яйцах

Сначала было яйцо

Ученые наконец поставили точку в извечном споре.

Канадские исследователи проанализировали гнезда с яйцами динозавров и сообщили, что яйца появились раньше цыплят, пишет Health.mail.ru.

Свои выводы специалисты сделали на простом основании: гнезда и кладки яиц динозавров появились раньше, чем фауна эволюционировала в привычных нам куриц и цыплят, отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Palaeontology.

Куриные яйца можно подделать

В 2013 году в магазинах Пермского края появились поддельные куриные яйца. Как выяснило следствие, суррогат попал на территорию России из Китая.

Находчивые производители наловчились делать скорлупу из углекислого кальция, а желтки и белки — из желатина и пищевых красителей. Такие яйца стоили дешевле, а скорлупа была более шероховатая и блестящая, чем в оригинале. Однако фальшивки все равно находили своих невнимательных покупателей.

Яйца предупреждают о конце света

В Библии нет никакого упоминания о пасхальных яйцах. Тем не менее, по разным данным, красить яйца на Пасху — древняя традиция. Опустим витиеватые подробности, скажем только, что у христиан яйцо символизируее воскрешение Христа, а красный цвет — его кровь.

Цвет не имеет значения

Цвет скорлупы не зависит ни от кормов, ни от условий содержаний на птицефабрике. Все дело в породе несушек. У рябых птиц получаются яйца коричневые или бежевые, у пород с белым оперением — белые.

А вот цвет желтка от диеты зависит напрямую. Чем больше в рационе желтых и оранжевых растительных пигментов (например, кукурузы), тем ярче желток. Так что бледный, почти белесый желток, — тоже разновидность нормы.

Не стоит пугаться и кровяных прожилок. Они появляются из-за разрыва мелких кровеносных сосудов в желтке. На безопасности продукта это не сказывается.

Яйца не повышают холестерин

Несмотря на продолжительные споры, специалисты наконец сошлись во мнении: злоупотреблять яйцами не стоит, но и накладывать жесткие ограничения — это лишнее. 3-4 штуки в неделю может позволить себе любой человек.

Дело в том, насыщенных жиров («плохих») в курином яйце мало, а ненасыщенных (то есть полезных) — больше. А именно, 2 грамма против 3.

В мире есть 4 «яичных» империи

Крупнейшим поставщиком яиц является Китай. Там производится около 390 миллиардов штук в год — это почти половина мирового производства. Следом идут США, Индия и Япония. 60% уходит на прилавки магазинов, 40% приходится на пищевую промышленность.

Среднестатистический человек съедает 173 яйца в год.

Яйца полезны и питательны

Вареные яйца — кладезь витаминов и микроэлементов (витамина А, В12, D, рибофлавина, холина, фосфора, цинка). Причем многие содержатся в необходимом дневном объеме.

Важно! Чем дольше яйцо варилось, тем тяжелее оно будет усваиваться. Так, сваренное вкрутую яйцо будет перевариваться около трех часов.

Низкокалорийным продукт не назовешь, но для правильного питания куриные яйца подходят идеально: одно яйцо содержит порядка 80 калорий. Цифра, сопоставимая с яблоком или половинкой банана.

«Столетние яйца» — популярный деликатес

Особой популярностью в китайской кухне пользуются «столетние яйца».

Утиные или куриные, они обмазываются смесью из чая, извести, соли, глины и золы, обваливаются в рисовой шелухе и соломе, после чего закапываются в землю на несколько месяцев. Сильная щелочная реакция и отсутствие воздуха дарят деликатесу поистине уникальный аромат и темный цвет.

Их подают как закуску или используют в приготовлении других блюд.

Составить конкуренцию «столетним яйцам» может только тунцзыдань (особо впечатлительных натур просим воздержаться от прочтения дальнейшего описания).

Традиционное блюдо, распространённое в провинции Чжэцзян представляет собой куриные яйца, отваренные... в моче мальчиков, не достигших половой зрелости.

Для сбора жидкости в школах устанавливаются специальные тазы, а учителя следят за тем, чтобы нужду справляли исключительно здоровые ученики.

Процесс варки занимает целый день. Треснувшая скорлупа и соленый вкус тунцзыдань свидетельствуют о готовности продукта.

В 2008 году деликатес получил статус предмета нематериального культурного наследия провинции Чжэцзян.

Хотя чему удивляться? Человечество во все времена отличалось необычными (а порой и опасными для жизни) вкусовыми пристрастиями.