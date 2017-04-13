Кейт Миддлтон возвращает в моду твид

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Недавно мы обратили внимание, что Кейт вернула в моду еще один авангардный тренд, хочешь верь, а хочешь - нет, но это именно - твид!

Ты не ослышалась. Благодаря Кейт, такая скромная, на первый взгляд, ткань, которую, как считает большинство, стоит носить зрелым женщинам, вместе с жемчугом, например, Кейт умело вернула в наши дни, сочетав с современными модными вещами.

Твид достаточно активно представлялся в коллекциях осень - зима 2016 года года, но герцогиня решила продлить его модную жизнь.

Кейт позволяла себе подобные наряды не только в Лондоне, но и за его пределами, приходя в твидовых платьях и костюмах на очень важные, официальные мероприятия. Например, во время визита в Париж, со своим мужем Уильямом, Кейт была в великолепном твидовом платье под пояс от Chanel.

Роскошный французский дом моды Chanel славится своими красивыми твидовыми изделиями, у них получается представлять каждый новый сезон, новую неповторимую коллекцию твидовых изделий. Их наряды существуют вне времени и, увы, очень дороги. Большинству девушек остаётся просто мечтать о приобретении чего то из твидовой коллекции Chanel.

Но это не значит, что герцогиня предпочитает только подобные наряды. В гардеробе Кейт большое разнообразие недорогих твидовых изделий, которые себе может позволить любая девушка. А это значит, что каждая из нас может почувствовать себя герцогиней Кембриджской, Кейт Миддлтон в модном твиде.