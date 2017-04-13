Шесть обязательных вещей в гардеробе невысокой девушки

Конечно, если ты маленького роста и в компании тебя называют Дюймовочкой, то у тебя очень много каблуков, на которых тяжело ходить, а у шкафа стоит стульчик, так как до верхних полок ты не достаешь. Если ты только что тяжко вздохнула, тогда продолжай читать: мы предлагаем топ-шесть вещей, которые визуально сделают тебя выше, пишет Lady.tochka.net.

Платформа, на которой тебе удобно ходить. Конечно, при выборе обуви, чаще всего твой взгляд останавливается на туфлях с 10-тисантиметровым каблуком. Ты улыбаешься и тут же вздрагиваешь, вспоминая ощущение в ногах после дня на таком каблуке. Не беспокойся и не отчаивайся! Выбирай платформу или танкетку. Широкий каблук и удобная пятка сделают походку более устойчивой и уменьшит давление на ноги и пальцы.

Брюки с широкими штанинами удлинят твои ноги. Говоря о нескольких визуальных сантиметрах для длины ног, почему бы не попробовать надеть брюки с широкими штанинами? Штаны такого кроя 100% добавят тебе несколько сантиметров к росту, да еще и подчеркнут и визуально сузят талию. Твой силуэт будет напоминать песочные часы.

Джинсы в пол. Поверь, мы понимаем, как трудно найти джинсы подходящей длины, зачастую, их приходится укорачивать и подшивать, ведь, то, что подходит тебе, рассчитано и на тех, кому посчастливилось обладать модельным ростом. Все, что мы можем посоветовать - обрезать джинсы в пол: так, чтобы они закрывали обувь на каблуках. Это визуально устройнит и удлинит твои ноги.

Пальто средней длины. Проблемы маленьких девушек заключаются в том, что приходится покупать детские вещи, ведь пальто, которое приглянулось и должно только прикрывать попу, Дюймовочке доходит аж до колен. Запомни! Даже не думай покупать такое! Лучше потратить больше времени на поиски подходящего тебе или отнести новую вещь. Твоё пальто должно доходить до бедер. Ни ниже, ни выше. Это идеальная длина для девушек с ростом до 160 см.

Блуза с V-образным воротом. Ворот в форме перевёрнутого треугольника просто творит чудеса, визуально удлиняя туловище, от шеи до талии. Выбирай вещи из лёгкой ткани, цветные или с узором. Такая блуза легко подойдёт для работы и отдыха.

Платье средней длины. Новый сезон представляет новое платье: не обязательно надевать облегающее мини, выбирай более свободное платье средней длины. Оно сделает тебя более зрелой и женственной. Кроме того, это отличная длина для девушек невысокого роста. Если ты выбрала платье и оно хорошо село по фигуре, но немного длинновато, укороти его.