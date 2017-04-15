Опять в моде: перламутровый маникюр снова возвращается в бьюти-индустрию

Как утверждают модные нейл-мастера, уже этой весной стоит обратить внимание на оттенки перламутрового маникюра в нежной голубо-розовой цветовой гамме, а также в светлых оттенках. Только будь осторожной с этим оттенок, ведь он способен подчеркивать все неровности и недостатки ногтей. Перед тем как наносить лак, убедись, что твои ногти в порядке. Уже на сегоднzшний день перламутровый лак во всю набирает популярность и модницы со всего мира активно публикуют в Instagram свои вариации на тему перламутрового маникюра, пишет Lady.tochka.net.