Что надеть на Пасху: десять советов
15 апреля 2017 г., 14:14
Пасха - это не день, когда нужно демонстрировать стильные новинки своего гардероба, но и облачаться в мешок тоже не стоит. Естественно, каждая девушка хочет выглядеть безупречно и женственно. И даже в такой светлый праздник необходимо чувствовать себя комфортно, при этом не нарушив этические и установленные правила. Особенно это актуально, если ты решишь пойти в церковь.
Предлагаем десять советов, которые помогут тебе найти подходящий образ для светлого праздника Пасхи. И наряд не помешает тебе наполнить душу радостью и гармонией, пишет Lady.tochka.net.