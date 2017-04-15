Что надеть на Пасху: десять советов

Пасха - это не день, когда нужно демонстрировать стильные новинки своего гардероба, но и облачаться в мешок тоже не стоит. Естественно, каждая девушка хочет выглядеть безупречно и женственно. И даже в такой светлый праздник необходимо чувствовать себя комфортно, при этом не нарушив этические и установленные правила. Особенно это актуально, если ты решишь пойти в церковь.