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Что надеть на Пасху: десять советов

Krasotka.ee
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Гардероб. Фото иллюстративное. | ФОТО: Scanpix

Пасха - это не день, когда нужно демонстрировать стильные новинки своего гардероба, но и облачаться в мешок тоже не стоит. Естественно, каждая девушка хочет выглядеть безупречно и женственно. И даже в такой светлый праздник необходимо чувствовать себя комфортно, при этом не нарушив этические и установленные правила. Особенно это актуально, если ты решишь пойти в церковь.

Предлагаем десять советов, которые помогут тебе найти подходящий образ для светлого праздника Пасхи. И наряд не помешает тебе наполнить душу радостью и гармонией, пишет Lady.tochka.net.

  1. Одежда должна быть женственной и скромной. Необходимо закрывать зону декольте, руки, хотя бы по локоть, и ноги до колена. Выбери длинную юбку или платье. Если у твоего платья короткий рукав, не беспокойся и накинь сверху кардиган.
  2. Наряд не должен слишком облегать фигуру и быть откровенно сексуальным. Не стоит демонстрировать в одежде свой материальный статус и пытаться эпатировать окружающих.
  3. Одежда может быть однотонная, а может комбинировать разные цвета. Важно, чтобы все смотрелось естественно и гармонично.
  4. Принты и вышивки на одежде допустимы. Главное, чтобы они не были очень темные или яркие. Обрати внимание на символику и слова, которые набиты или нашиты у тебя на одежде. Стоит отказаться от таких вещей, если ты идешь в церковь. Что-то может быть неверно понято и истолковано.
  5. Почему-то считается, что Пасха ассоциируется с двумя цветами: красным и белым. Благо, нам не нужно придерживаться такой традиции, поэтому ты можешь выбрать для себя такие цвета, как золотой, персиковый, голубой и др.
  6. Воздержись в этот день от брюк. Понимаем, что это всегда комфортно, но все же, идя в церкву, лучше выбрать юбку или платье.
  7. В качестве головного убора выбирай легкий платок, косынку или шарфик.
  8. Из обуви лучше надеть балетки или танкетку. Шпилька не будет столь удобна и устойчива, а если ты решишь идти в церковь, скорее всего, тебе придется там постоять.
  9. Украшения выбирай скромные: тонкий браслет и цепочка, маленькие серьги будут вполне уместны. Откажись от массивных перстней и колье.
  10. Макияж тоже не должен привлекать внимание, сведи его к минимуму, не используй алую помаду и темные тени. Идеально подойдут: тон, тушь и бежевый или полупрозрачный блеск.
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