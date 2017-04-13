Мужчины признались, почему не спешат говорить своей девушке: «Я тебя люблю»

Что ж, предлагаем посмотреть на честные ответы мужчин, от которых женщины чаще ждут этой заветной фраз, пишет Soulpost.ru.

«Я тебя люблю» — это слишком пространная фраза. Она может означать как простую симпатию и теплые отношения (так же, как вы говорите это друзьям или родителям), так и сарказм. Так что лучше сказать конкретнее, например: «Ты — лучшее, что со мной случалось в жизни», — это передает больше чувств».

«Я не чувствую, что эта фраза что-то передает. Есть много других способов выразить свою любовь к человеку, так что слова теряют свое значение».

«Слова могут ничего не значить. Многие говорят одно, а делают другое. Слово «люблю» может быть бессмысленным. Я люблю «Звездные войны», я люблю фрукты, я люблю свою собаку, я люблю своих родителей. Я люблю все это, но разница между ними огромная. Я предпочитают показывать свои чувства, а не говорить о них. Ты можешь говорить кому-то, что любишь, по десять раз в день, но при этом обращаться с ним, как с ничтожеством. А можешь носить кого-то на руках, не произнося при этом ни слова. Некоторые люди просто не придают значения тому, что говорят».

«Мне кажется, фраза «Я тебя люблю» потеряла свое значение и влияние, по крайней мере для меня. Девушка должна чувствовать себя любимой через поступки парня, а просто с его слов».

«Это просто фраза и довольно неточная. Под словом «любовь» можно подразумевать самые разные чувства и силу чувств. Потому когда и мне кто-то говорит, что любит меня, я не придаю этому много значения, потому что не понимаю, что имеет ввиду человек. Я предпочитаю говорить более точно, что чувствую».

«Я встречался с девушкой около года, но не говорил ей «Я тебя люблю». Просто я собирался уехать из страны. Я не изменял ей, я заботился о ней, но просто не был настроен создавать с ней семью. Мне было комфортно. Не говорить «Я тебя люблю» было легче, чем сказать: «Я просто коротаю с тобой время, пока не уеду».

«Я могу сказать эти три слова, когда буду точно в них уверен. Молодые парни могут просто слишком переживать и не понимать своих чувств, чтобы сказать это своей девушке».

«Люди слишком небрежно пользуются этой фразой, поэтому лично я не говорю ее, пока искренне не будут чувствовать именно любовь. Обычно я просто говорю «Ты мне нравишься» или «Ты мне дорога».