Модель показала фото своего целлюлита по очень важной причине

«Несмотря на то, что я занимаюсь спортивной ходьбой, приседаю, бегаю и всячески тренируюсь, у мне все равно есть целлюлит, пишет Soulpost.ru.

Я ходила в школу-интернат для девочек и всегда завидовала одноклассницам, у которых, казалось, были идеальные тела. В результате я стыдилась своего целлюлита. Но потом я стала старше и увидела тела других женщин, и поняла, насколько это естественно. И нечего стыдиться.

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Это не будет волновать твоего парня, а если будет, тогда уйди от него.

Не поймите меня неправильно: целлюлит — не моя любимая часть тела, и я не кричу всем о нем. Но я знаю, что это не делает меня некрасивой, и что это не то, чего я должна стыдиться.

Так что и вы не позволяйте ему чувствовать себя так. Как пел Кендрик Ламар: «Покажи мне что-то натуральное, как задница с растяжками».

Не позволяйте вашему размеру, растяжкам или целлюлиту определять вас как личность и женщину».