Показ Gerry Weber: красивая женщина необязательно должна быть худой

Так, бренд представил свою новую коллекцию 12 апреля. По словам руководителя Gerry Weber Пирет Руубель, коллекция благодаря насыщенным морским цветам переносит нас на французскую ривьеру.

Эстонский артист Калле Сепп, который посетил показ, сказал, что в женщине главное - уверенность и доброе сердце и добавил, что красивая женщина необязательно должна быть худой.

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