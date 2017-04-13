Показ Gerry Weber: красивая женщина необязательно должна быть худой
13 апреля 2017 г., 14:33
Иногда при взгляде на подиумы складывается впечатление, что красивую одежду создают исключительно для худых людей. Однако Gerry Weber доказал обратное: в одежде этой фирмы королевой себя будет чувствовать женщина любой комплекции.
Так, бренд представил свою новую коллекцию 12 апреля. По словам руководителя Gerry Weber Пирет Руубель, коллекция благодаря насыщенным морским цветам переносит нас на французскую ривьеру.
Эстонский артист Калле Сепп, который посетил показ, сказал, что в женщине главное - уверенность и доброе сердце и добавил, что красивая женщина необязательно должна быть худой.
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