12 основных принципов любви по Трэйси Кэбот

1. Когда два человека вступают в любовные отношения, жизнь каждого из них должна улучшиться. Если этого не происходит, союз рано или поздно распадается, пишет Trulylove.ru.

Совет: Человек в браке, как правило, отстаивает свои интересы. Но иногда обоим супругам не мешает взглянуть на ситуацию со стороны и подумать о том, счастлив ли с вами ваш избранник или избранница.

2. Нельзя купить любовь. Если вы делаете это, не рассчитывайте на то, что ваши расходы окупятся сторицей.

Совет: Зато за деньги можно купить много чего другого, что доставит радость любимому человеку. В любви деньги — это всего лишь средство, тратя их, будьте бескорыстны.

3. Избегайте ревности. Провоцируя ревность, вы играете с огнем. Кто-то обязательно обожжется. Люди и без того склонны к ревности, бывает, что им не хватает уверенности в себе, поэтому не следует сознательно вызывать это чувство.

Совет: Не ревнуйте партнера сами. Спокойная атмосфера в семье основывается на принципе доверительного отношения друг к другу.

4. При здоровых любовных отношениях оба партнера зависят друг от друга в одинаковой степени.

Совет: Но это в идеале, а на практике чаще всего бывает не так: один всегда зависит от другого больше. Семья — не поле боя за равноправие и независимость. Главное — быть самодостаточной личностью.

5. Истинно любящий человек не требует от партнера доказательств ответного чувства. Он сам доказывает ему свою любовь.

Совет: На самом деле мы все хотим, чтобы нас любили, и эти доказательства очень важны. Однако американский психолог права в одном: требовать этих доказательств не стоит. Если вы этих проявлений просто не замечаете, делайте вывод: либо у вас проблемы со зрением, либо ваш возлюбленный делает что-то не так.

6. Остерегайтесь желания изменить партнёра. Если вы превращаете партнёра в другого человека, помните о том, что, возможно, этот новый человек не захочет остаться с вами.

Совет: Очень сложно изменить характер взрослого человека. Сильные люди избегают постороннего давления, а слабые его не выдерживают. Если человек действительно вас любит, он и так будет меняться в лучшую сторону. А если вас категорически не устраивает его характер, то кого же вы любите на самом деле: его или вымышленный образ?

7. Человека, подверженного депрессии, трудно любить. Любовь должна делать человека счастливым, но общество вашего избранника ещё не гарантирует вам счастья. Только вы сами способны делать себя счастливым или несчастным.

Совет: Трудно — не значит невозможно. Ведь мы влюбляемся не потому, что решаем: в этого я, пожалуй, влюблюсь, а тот мне для этих целей не подходит. Человеку, страдающему депрессией, необходимы положительные эмоции, и, возможно, именно вы поможете ему стать счастливым.

8. Женщина хочет думать, что её любит недоступный принц, а не страдающий псих. Мужчины так же не любят истеричек и так называемых Бомб Замедленного действия, от которых неизвестно, чего ожидать, поскольку она может взорваться в любой момент. Непредсказуемость партнера расшатывает нервы и убивает чувства точно так же, как наводит скуку полная и абсолютная предсказуемость.