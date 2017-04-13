12 основных принципов любви по Трэйси Кэбот

Перспективными считаются те отношения, которые обещают долговременность, стабильность и в то же время приносящие радость обоим партнёрам. Такие отношения базируются на принципах так называемой здоровой любви, о которой пишет американский психолог Трэйси Кэбот. Она выделяет 12 основных принципов любви, которая способна сделать вас счастливым, наполнить жизнь радостью, а не лишить покоя, сна и сил.
1. Когда два человека вступают в любовные отношения, жизнь каждого из них должна улучшиться. Если этого не происходит, союз рано или поздно распадается, пишет Trulylove.ru.
Совет: Человек в браке, как правило, отстаивает свои интересы. Но иногда обоим супругам не мешает взглянуть на ситуацию со стороны и подумать о том, счастлив ли с вами ваш избранник или избранница.
2. Нельзя купить любовь. Если вы делаете это, не рассчитывайте на то, что ваши расходы окупятся сторицей.
Совет: Зато за деньги можно купить много чего другого, что доставит радость любимому человеку. В любви деньги — это всего лишь средство, тратя их, будьте бескорыстны.
3. Избегайте ревности. Провоцируя ревность, вы играете с огнем. Кто-то обязательно обожжется. Люди и без того склонны к ревности, бывает, что им не хватает уверенности в себе, поэтому не следует сознательно вызывать это чувство.
Совет: Не ревнуйте партнера сами. Спокойная атмосфера в семье основывается на принципе доверительного отношения друг к другу.
4. При здоровых любовных отношениях оба партнера зависят друг от друга в одинаковой степени.
Совет: Но это в идеале, а на практике чаще всего бывает не так: один всегда зависит от другого больше. Семья — не поле боя за равноправие и независимость. Главное — быть самодостаточной личностью.
5. Истинно любящий человек не требует от партнера доказательств ответного чувства. Он сам доказывает ему свою любовь.
Совет: На самом деле мы все хотим, чтобы нас любили, и эти доказательства очень важны. Однако американский психолог права в одном: требовать этих доказательств не стоит. Если вы этих проявлений просто не замечаете, делайте вывод: либо у вас проблемы со зрением, либо ваш возлюбленный делает что-то не так.
6. Остерегайтесь желания изменить партнёра. Если вы превращаете партнёра в другого человека, помните о том, что, возможно, этот новый человек не захочет остаться с вами.
Совет: Очень сложно изменить характер взрослого человека. Сильные люди избегают постороннего давления, а слабые его не выдерживают. Если человек действительно вас любит, он и так будет меняться в лучшую сторону. А если вас категорически не устраивает его характер, то кого же вы любите на самом деле: его или вымышленный образ?
7. Человека, подверженного депрессии, трудно любить. Любовь должна делать человека счастливым, но общество вашего избранника ещё не гарантирует вам счастья. Только вы сами способны делать себя счастливым или несчастным.
Совет: Трудно — не значит невозможно. Ведь мы влюбляемся не потому, что решаем: в этого я, пожалуй, влюблюсь, а тот мне для этих целей не подходит. Человеку, страдающему депрессией, необходимы положительные эмоции, и, возможно, именно вы поможете ему стать счастливым.
8. Женщина хочет думать, что её любит недоступный принц, а не страдающий псих. Мужчины так же не любят истеричек и так называемых Бомб Замедленного действия, от которых неизвестно, чего ожидать, поскольку она может взорваться в любой момент. Непредсказуемость партнера расшатывает нервы и убивает чувства точно так же, как наводит скуку полная и абсолютная предсказуемость.
Совет: Во всем нужна мера. Семейная жизнь, конечно, не должна быть похожа на блокбастер, но и нудный сериал из нее делать не стоит. Если вы замечаете, что муж (жена) постоянно устраивает сцены и скандалы и получает от этого удовольствие, вряд ли у вас получится устроить счастливую семейную жизнь, увы. Попытайтесь обратиться к семейному психологу, который поможет найти корень проблемы.
9. Стремительно вспыхнувшая любовь быстро исчерпывает себя.
Совет: Прежде чем принимать серьезное решение и связывать свою жизнь с чужой, проверьте свои отношения на прочность. Возможно, временное увлечение вы принимаете за серьезное чувство.
10. Если партнёр усвоил, что можно дурно обращаться с вами, убедить его в обратном будет очень трудно.
Совет: Если партнер регулярно вас обижает, возникает законный вопрос — а любит ли он вас? И нужны ли вам эти отношения?
11. Если вы сомневаетесь в целесообразности задуманного вами поступка, следует воздержаться от него. Лучше дождаться момента, когда вам придет в голову лучшее решение.
Совет: Так же не стоит и говорить лишнего. Всегда почти приходится жалеть о словах, сказанных сгоряча. Если вы, что называется, на взводе, дайте себе остыть, сформулируйте свои претензии и корректно выскажите их партнеру на следующий день.
12. Как правило, люди чувствуют себя наиболее комфортно с партнерами, равными им по социальному положению и являющимися при этом психологическими антиподами. Другими словами, вам лучше подойдет человек с вашим уровнем образования и сходным происхождением. Помните: чтобы выйти замуж за принца на белом Мерседесе, нужно самой быть принцессой в красном Порше-кабриолете. Ваши жизненные ценности должны совпадать. Это значит, что если вы имеете высшее образование, вам следует искать партнера с вузовским дипломом. Психологический антипод будет стабилизировать ваше душевное состояние. Экстраверту требуется интроверт, пессимисту — оптимист. Это правило и объясняет баланс между объединяющими партнёров равным социальным уровнем и общими взглядами, с одной стороны, и обеспечивающими гармонию и баланс психологическими противоположностями, с другой.
Совет: К сожалению, даже выполнение этих требований не гарантирует того, что вы будете разговаривать на одном языке. Так что при знакомстве не стоит сразу интересоваться дипломом. Иногда люди из разных миров гораздо лучше понимают друг друга, чем те, кто вращается в одном кругу. В жизни, как и в любви нет универсальных правил.
Резюмируя, психолог заявляет: «Если на этапах завязывания и построения отношений вы обнаруживаете, что один или несколько принципов партнёром нарушаются, то от этого человека следует держаться подальше, пока вы не успели попасть в зависимость от долгожданного, но заведомо бесперспективного чувства».
А мы, со своей стороны, хотим посоветовать вам не подбирать мужа или жену как товар в магазине по принципу «подходит-не подходит». Доверяйте своему сердцу, и оно обязательно укажет вам того, с кем вы будете счастливыми вместе.