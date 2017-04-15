Мужчина-психолог рассказал, как подобрать ключ к сердцу возлюбленного

Никто из нас не является идеалом. Потому, и не существует ни идеального мужа, ни идеальной супруги. Однако существует несколько утверждений, которые смогут лучше помочь понять поведение вашего мужа или партнера. Психолог Ричард Тулей раскрывает тонкости мужской психологии.
1. Он хочет ощущать (чувствовать) свою незаменимость
Мужчина любит думать, что жена, сама по себе, не состоянии разобраться во всех проблемах или жизненных неурядицах. И ни в коем случае не стоить его переубеждать в обратном! Потому, не пытайтесь все делать самостоятельно. Ваш партнер должен знать, что в нем нуждаются. Подготовьте список вещей, которые надо сделать и обозначьте те, которые наиболее сложно сделать вам самой. Просто попросите его о помощи: мужчина обожает чувствовать себя незаменимым. Благодаря этому он обретает больше уверенности в себе и поднимает самооценку, пишет Uspeh.club.
2. Он не любит много информации
По своему складу ума мужчины привыкли обращать внимание на общие черты проблемы, а женщины, наоборот, имеют способность обращать внимание на мелкие детали. Здесь стоит отметить, что не всегда нужно говорить мужчине о каждом своем переживании. Ему необходимы лишь четкие сигналы: скажите ему конкретно, чего ожидаете от него и почему переживаете. По мнению коуча Луи Барта, если вы не бомбардируете его потоком информации, то есть огромный шанс, что ваш мужчина лучше и более четко проанализирует то, о чем идет речь.
3. Он умеет сделать по дому гораздо больше, чем вы думаете
Очень часто происходит так, что женщины отодвигают мужчин от большинства домашних забот и обязательств. И, к сожалению, это приносит обратный эффект. Вы не должны все делать сама. Предложите разделение обязанностей, спросите прямо, хотел бы он заняться сегодня уборкой квартиры или предпочитает готовку еды? А может, у него самого есть другие предложения разделения домашних хлопот?
4. Он нуждается в том, чтоб немного побыть наедине с собой
Разрешите ему заниматься своим увлечением. Не ревнуйте к тому, что он опять пойдет с лучшим другом на футбол. Не соревнуйтесь с его любимой командой. Лучше принять, что футбол или другое увлечение, например, мотоциклы, занимает важную роль в его жизни. Важно, чтобы здоровое увлечение не сменилось однажды чем-то явно «менее здоровым».
5. Он не любитель серьёзных разговоров.
Все мировые исследования показывают некий диссонанс между способом общения женщин и мужчин. Женщины любят показывать свои эмоции, говорить о людях, отношениях, браке. А мужчины наоборот, лучше чувствуют себя в более формальных ситуациях. Женщины больше внимания отдают деталям, мужчины самому контексту высказывания. Если муж слышит: «мы должны поговорить», он тут же реагирует на это раздраженно. Женщины имеют обыкновение все раскладывать на составляющие и анализировать все свои переживания. Мужчины не испытывают такой потребности, они любят ясные,
простые, четкие и лаконичные ситуации. Потому, если в вашей голове уже очень много мыслей, чувств, негативных эмоций, и вы страстно желаете «серьезно поговорить», начните разговор с тонкого намека и без постоянного напоминания об ошибках и т.д.
6. Он говорит мало, больше делает
Мужчины не настолько открыто, как женщины, умеют показывать свои чувства. Они предпочитают не показывать, а делать, поскольку любовь для них — это действия, а не слова. Мужчины не любят недосказанности, они хотят знать, что именно их женщине больше всего импонирует в них в них, что хочет женщина, чтобы для нее сделали. Потому, нельзя надеяться на то, что мужчина сам до чего-то додумается. Лучше сказать ему конкретно, чего вы от него ожидаете. В таком случае есть огромная вероятность того, что вы получите вдвойне именно то, чего вам как раз и недостает. Любите, когда он готовит? Скажите ему об этом. Хотите его присутствия на ужине с родителями? Дайте ему понять, что рассчитываете на него. Мужчина ожидает от вас четких сигналов, поэтому не стоит и сильно рассчитывать на частые признания в любви или теплые слова. Хотелось бы, чтоб каждая женщина помнила, любовь для мужчины — это действие: ремонт
машины, покраска комнаты, уборка, еженедельные покупки продуктов и т.д.
7. Он достаточно высоко ценит тонкие намеки о моде
Большинство мужчин делают вид, что не интересуются своим внешним видом, но, тем не менее, они очень ценят тонкие и необидчивые намеки на тему своей внешности. Конечно, если начать с того, что нужно полностью изменить его гардероб, мужчина может обидеться. А совместный просмотр шкафа, небольшая ревизия гардероба, а потом лёгкие предложения внести некоторые изменения как раз то, что нужно! Купить несколько модных аксессуаров, чтобы освежить его стиль — великолепная затея, которая непременно принесет свои плоды. Однако нужно помнить, что большинство мужчин не любят проводить время в бутиках, им нужно иметь совершенно конкретную цель, чтобы шопинг был удачным: например, сегодня мы идем за двумя новыми сорочками, брюками и шарфом.
И, наконец — мужчину можно научить реализовывать ваши мечты. Достаточно, уметь подобрать к нему ключик и научиться слушать и правильно говорить самой!