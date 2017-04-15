Мужчина-психолог рассказал, как подобрать ключ к сердцу возлюбленного

1. Он хочет ощущать (чувствовать) свою незаменимость

Мужчина любит думать, что жена, сама по себе, не состоянии разобраться во всех проблемах или жизненных неурядицах. И ни в коем случае не стоить его переубеждать в обратном! Потому, не пытайтесь все делать самостоятельно. Ваш партнер должен знать, что в нем нуждаются. Подготовьте список вещей, которые надо сделать и обозначьте те, которые наиболее сложно сделать вам самой. Просто попросите его о помощи: мужчина обожает чувствовать себя незаменимым. Благодаря этому он обретает больше уверенности в себе и поднимает самооценку, пишет Uspeh.club.

2. Он не любит много информации

По своему складу ума мужчины привыкли обращать внимание на общие черты проблемы, а женщины, наоборот, имеют способность обращать внимание на мелкие детали. Здесь стоит отметить, что не всегда нужно говорить мужчине о каждом своем переживании. Ему необходимы лишь четкие сигналы: скажите ему конкретно, чего ожидаете от него и почему переживаете. По мнению коуча Луи Барта, если вы не бомбардируете его потоком информации, то есть огромный шанс, что ваш мужчина лучше и более четко проанализирует то, о чем идет речь.

3. Он умеет сделать по дому гораздо больше, чем вы думаете

Очень часто происходит так, что женщины отодвигают мужчин от большинства домашних забот и обязательств. И, к сожалению, это приносит обратный эффект. Вы не должны все делать сама. Предложите разделение обязанностей, спросите прямо, хотел бы он заняться сегодня уборкой квартиры или предпочитает готовку еды? А может, у него самого есть другие предложения разделения домашних хлопот?

4. Он нуждается в том, чтоб немного побыть наедине с собой

Разрешите ему заниматься своим увлечением. Не ревнуйте к тому, что он опять пойдет с лучшим другом на футбол. Не соревнуйтесь с его любимой командой. Лучше принять, что футбол или другое увлечение, например, мотоциклы, занимает важную роль в его жизни. Важно, чтобы здоровое увлечение не сменилось однажды чем-то явно «менее здоровым».

5. Он не любитель серьёзных разговоров.

Все мировые исследования показывают некий диссонанс между способом общения женщин и мужчин. Женщины любят показывать свои эмоции, говорить о людях, отношениях, браке. А мужчины наоборот, лучше чувствуют себя в более формальных ситуациях. Женщины больше внимания отдают деталям, мужчины самому контексту высказывания. Если муж слышит: «мы должны поговорить», он тут же реагирует на это раздраженно. Женщины имеют обыкновение все раскладывать на составляющие и анализировать все свои переживания. Мужчины не испытывают такой потребности, они любят ясные,

простые, четкие и лаконичные ситуации. Потому, если в вашей голове уже очень много мыслей, чувств, негативных эмоций, и вы страстно желаете «серьезно поговорить», начните разговор с тонкого намека и без постоянного напоминания об ошибках и т.д.