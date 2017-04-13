3D-УЗИ показало удивительный момент: близняшки поцеловали друг друга у мамы в животе!

Этот опыт решила получить Карисса Гилл, вынашивающая близняшек. В момент, когда доктор проводил эту процедуру, близняшки в животе у Кариссы решили порадовать маму и поцеловали друг друга, пишет Ihappymama.ru.

Этот невероятный момент теперь навсегда останется на памяти у семьи Гилл, а этот чудесный снимок займет почетное место в рамочке на стене. Бывает же такое!