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3D-УЗИ показало удивительный момент: близняшки поцеловали друг друга у мамы в животе!

Krasotka.ee
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ФОТО: facebook

Для каждой будущей мамы УЗИ – это драгоценный и ни с чем несравнимый момент. Современные технологии сегодня позволяют делать не просто УЗИ, а уже 3D-УЗИ, то есть – объемный снимок, на котором видны даже лица будущих деток!

Этот опыт решила получить Карисса Гилл, вынашивающая близняшек. В момент, когда доктор проводил эту процедуру, близняшки в животе у Кариссы решили порадовать маму и поцеловали друг друга, пишет Ihappymama.ru.

Этот невероятный момент теперь навсегда останется на памяти у семьи Гилл, а этот чудесный снимок займет почетное место в рамочке на стене. Бывает же такое!

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