3D-УЗИ показало удивительный момент: близняшки поцеловали друг друга у мамы в животе!
13 апреля 2017 г., 16:17
Для каждой будущей мамы УЗИ – это драгоценный и ни с чем несравнимый момент. Современные технологии сегодня позволяют делать не просто УЗИ, а уже 3D-УЗИ, то есть – объемный снимок, на котором видны даже лица будущих деток!
Этот опыт решила получить Карисса Гилл, вынашивающая близняшек. В момент, когда доктор проводил эту процедуру, близняшки в животе у Кариссы решили порадовать маму и поцеловали друг друга, пишет Ihappymama.ru.
Этот невероятный момент теперь навсегда останется на памяти у семьи Гилл, а этот чудесный снимок займет почетное место в рамочке на стене. Бывает же такое!