Восьмимесячная девочка весит почти 20 килограммов

Восьмимесячная Чахат Кумар из индийского штата штата Пенджаб появилась на свет с нормальным весом, но уже в четыре месяца начала стремительно поправляться. Сегодня вес ребенка приближается к 20 килограммам, что соответствует пропорциям четырехлетнего малыша, хотя девочке всего восемь месяцев. Ее родители рассказали, что Чахат растет, как на дрожжах, хотя они ничего для этого не делают. Малышка сама постоянно требует дополнительное питание и продолжает поправляться, демонстрируя все более растущий аппетит, пишет Medikforum.ru.

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Мама девочки рассказала, что перед рождением Чахат у нее был сын, который быстро скончался. И теперь женщина в ужасе, так как здоровье дочери тоже внушает серьезные опасения. Сегодня эта девочка ест в четыре раза больше пищи, чем нормальный ребенок ее возраста. Фактически страдающий от морбидного ожирения ребенок принимает пищу постоянно, и если родители не кормят ее, то Чахат начинает истошно плакать.

Через некоторое время вес девочки достигнет таких показателей, что родители уже не смогут брать ее на руки. Папа и мама Чахат подчеркивают, что не виноваты в случившемся, и что все в руках Бога. Их очень расстраивает, когда прохожие на улицах начинают показывать пальцем на дочь или смеяться над ней. Из-за морбидного ожирения ребенок теперь постоянно испытывает трудности с дыханием и со сном.

Расстройство девочки удивляет и местных врачей. Чахат также страдает от аномального уплотнения кожи, что затрудняет процесс забора анализов крови и диагностики ее состояния. Родителям необходимы дальние поездки для того, чтобы попасть к более квалифицированным врачам, но денег для этого не хватает. Местный доктор подтвердил, что ему с большим трудом удается взять у ребенка кровь, и это препятствует установке диагноза.

Он подчеркнул, что первый раз сталкивается с подобным случаем, так как вес у ребенка прибывает слишком быстро. Медик рекомендует родителям Чахат посетить специальный педиатрический центр, но у папы и мамы девочки просто нет для этого денег.