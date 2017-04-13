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Современные дети стали чаще болеть раком

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Почти не бывает такого, чтобы онкологические заболевания у ребенка были обусловлены чем-то помимо генетики. Так считалось до сих пор, - как и то, что дети болеют раком реже, чем взрослые. Но на самом деле количество случаев рака у детей резко выросло.

Дети стали чаще болеть онкологическими недугами – анализ ситуации показал их рост на 13% за последние 20 лет. Об этом заявили специалисты из Международного агентства по изучению рака (IARC), пишет Medikforum.ru.

«За период с 2000 по 2010 годы на один миллион детей пришлось 140 детей моложе 14 лет, у которых врачи диагностировали рак. Количество случаев рака кажется небольшим, однако заболевшие им молодые люди часто умирают», - отметили онкологи.

Ученые допускают, что образ жизни и состояние окружающей среды все интенсивнее влияют на детский организм. Они призвали родителей подростков быть особенно внимательными к здоровью детей.

По словам онкологов, на один миллион пришлось 185 подростков с лимфомой – онкологическим заболеванием лимфатической ткани, а треть случаев у подростков моложе 15 лет пришлась на лейкемию – рак крови.

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