Современные дети стали чаще болеть раком

Дети стали чаще болеть онкологическими недугами – анализ ситуации показал их рост на 13% за последние 20 лет. Об этом заявили специалисты из Международного агентства по изучению рака (IARC), пишет Medikforum.ru.

«За период с 2000 по 2010 годы на один миллион детей пришлось 140 детей моложе 14 лет, у которых врачи диагностировали рак. Количество случаев рака кажется небольшим, однако заболевшие им молодые люди часто умирают», - отметили онкологи.

Ученые допускают, что образ жизни и состояние окружающей среды все интенсивнее влияют на детский организм. Они призвали родителей подростков быть особенно внимательными к здоровью детей.

По словам онкологов, на один миллион пришлось 185 подростков с лимфомой – онкологическим заболеванием лимфатической ткани, а треть случаев у подростков моложе 15 лет пришлась на лейкемию – рак крови.