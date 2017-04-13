Исследователи предупреждают: косметика и средства гигиены опасны для здоровья

Соединения воздействуют на гормоны и репродуктивную систему в целом. В частности, страдает работа яичников, наблюдаются выкидыши, бесплодие. А антибактериальное мыло вообще может свести на нет шансы на зачатие. В таком мыле содержится триклозан - соединение, нарушающее гормональный баланс и воздействующее на репродуктивную систему, пишет Meddaily.ru.

Также опасны парабены (консерванты, которые можно найти в мыле, шампунях, кондиционерах). Они призваны предотвратить рост бактерий. Но их высокая концентрация уменьшает вероятность создания здоровых яйцеклеток или сперматозоидов. А в лаке для ногтей содержится целый коктейль из опасных соединений, провоцирующих врожденные дефекты, бесплодие и у мужчин, и у женщин. В особенности опасения вызывают формальдегид, фталаты вроде DPT (dibutyl phthalate), толуол и целый набор летучих органических соединений.

Толуол, помимо опасности для репродуктивного здоровья, вредит ЦНС (центральной нервной системе). Фталаты меняют уровень гормонов, влияют на фертильность и накапливаются в грудном молоке. В целом многие соединения в косметике способны спровоцировать выкидыш, преждевременные роды, появление ребенка с низкой массой тела, проблемами в обучении, поведении или с повреждениями мозга, почек, нервной системы.